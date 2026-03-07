Foto de archivo del 2 de febrero de 2026 del primer ministro de Israel pronunciando un discurso en Jerusalén. Foto: EFE

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que sus fuerzas ejercen un dominio “casi total” del espacio aéreo de Irán y ratificó que las operaciones militares persistirán “con toda la fuerza”. El líder israelí aseveró que las acciones actuales están “cambiando el rostro de Oriente Medio” a través de un mensaje televisivo emitido tras el cierre del sabbat, que es el séptimo día de la semana en el judaísmo, un periodo sagrado de descanso y reflexión que va desde el atardecer del viernes hasta la noche del sábado prohibiendo el trabajo creativo.

El mandatario señaló que Israel diseñó “un plan organizado con muchas sorpresas” para las fases venideras del conflicto y subrayó que la meta principal es socavar la estabilidad de la administración iraní. “La guerra contra Irán continuará sin pausas y sin compromisos”, sentenció. En esta misma línea, lanzó una advertencia a los integrantes de la Guardia Revolucionaria, a quienes definió como objetivos que se encuentran “en la mira” de sus tropas.

Finalmente, Netanyahu se dirigió de forma explícita a la sociedad de Irán. “El momento de la verdad se acerca. No estamos intentando dividir Irán, estamos tratando de liberarlo”, manifestó. En el mismo discurso, destacó el “liderazgo histórico” de Donald Trump y concluyó afirmando que el vínculo estratégico entre ambas naciones es actualmente “más fuerte que nunca”.

Bombardeo de Israel sobre el aeropuerto de Teheran. Foto: efe

Donald Trump aseguró que Irán se “rindió ante sus vecinos” y amenazó con “un golpe muy duro”

Donald Trump afirmó que Irán “se ha rendido ante sus vecinos” y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica. El presidente de Estados Unidos hizo esta afirmación en Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

“Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más”, escribió el republicano. Trump atribuyó esta supuesta rendición al “implacable ataque de Estados Unidos e Israel”, países que lanzaron una ofensiva contra la República Islámica en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.