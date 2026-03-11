La Casa Blanca. Foto: REUTERS

Un hombre fue arrestado este miércoles 11 de marzo por la mañana luego de chocar su camioneta contra una de las rejas de seguridad de la Casa Blanca, según reportó la Policía de Washington. El registro oficial confirmó que no se registraron heridos tras el impacto y que el conductor del vehículo fue puesto a disposición de la Justicia de Estados Unidos de forma inmediata.

De acuerdo con el parte de las autoridades, el incidente tuvo lugar a las 6:37 de la mañana, momento en que la camioneta logró traspasar una barrera de contención situada sobre la avenida Connecticut, en los alrededores de la sede presidencial. Tras el choque, el personal de seguridad desplegado en el área intervino rápidamente para neutralizar y detener al automovilista.

Las fuerzas policiales detallaron que el sujeto continúa bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes para determinar los motivos del choque. El siniestro ocurrió en un escenario de máxima vigilancia en la capital estadounidense: las autoridades locales intensificaron la zona debido al estado de alerta derivado del conflicto bélico que mantiene a Estados Unidos e Israel enfrentados con Irán.

Irán enfatiza su “derecho a la autodefensa” frente a los ataques de EEUU e Israel en Medio Oriente

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo que su país atacará “solo las bases que agredan nuestro territorio” debido a su “derecho a la autodefensa”, en referencia al accionar de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente en una guerra que data del pasado sábado 28 de febrero, cuando comenzaron los primeros bombardeos.

“Desgraciadamente, los agresores aprovecharon los territorios de naciones vecinas para bombardear infraestructuras, lugares públicos, hospitales y escuelas”, sentenció Pezeshkian al referirse a dichos ataques que acabaron con la vida de su líder supremo, Alí Jamenei.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. Foto: Reuters/WANA

Sus palabras resonaron durante una llamada telefónica con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en donde también ambos líderes aprovecharon para repasar el devenir de los acontecimientos de las últimas horas en la región, según comentó la agencia iraní Mehr.