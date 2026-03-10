Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Foto: EFE

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, habría resultado herido durante uno de los bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos, según informaron fuentes citadas por el diario ‘The Jerusalem Post’.

De acuerdo con ese medio, pese a las heridas el dirigente religioso “sigue siendo capaz de llevar a cabo sus deberes y administrar los asuntos del Estado”.

Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Foto: via REUTERS

La televisión estatal iraní también reportó este lunes 9 de marzo que Jamenei resultó lesionado, aunque no brindó detalles sobre el ataque ni sobre la gravedad de su estado de salud.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei fue oficializado este domingo como líder supremo tras ser elegido por la Asamblea de Expertos, el órgano compuesto por 88 clérigos encargado de designar a la máxima autoridad religiosa y política del país.

Su nombramiento se produjo luego de la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió el pasado 28 de febrero durante el primer día del conflicto.

Desde el inicio de la guerra, el paradero del nuevo líder supremo se mantiene bajo estricta reserva, una práctica habitual en contextos bélicos por motivos de seguridad.

Sin embargo, la ausencia de apariciones públicas (incluidos videos o fotografías) alimentó especulaciones en medios internacionales sobre su estado de salud.

En contraste, durante un conflicto previo, Ali Jamenei había difundido un mensaje grabado en plena guerra de doce días con Israel y Estados Unidos, lo que marcó una diferencia con la actual estrategia de comunicación del régimen.

Mojtaba Jamenei es considerado dentro del establishment iraní como un clérigo de línea dura y con posiciones más conservadoras que las de su padre.

La sanción de Estados Unidos a Mojtaba Jamenei

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Mojtaba, alegando que representaba al líder supremo “en calidad oficial, a pesar de no haber sido elegido ni nombrado para ningún cargo gubernamental”.

Según su sitio web oficial, Jamenei había delegado anteriormente algunas de sus responsabilidades en Mojtaba, quien, según decía, trabajó en estrecha colaboración con el comandante de la Fuerza Quds del IRGC y la Basij, una milicia religiosa afiliada a la Guardia, “para promover las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos opresivos internos de su padre”.

Alí Jamenei, el ex líder supremo de Irán. Foto: Reuters

Un cable diplomático estadounidense escrito en 2007 y publicado por WikiLeaks citaba a tres fuentes iraníes que describían a Mojtaba como una vía para llegar a Jamenei. Se creía que estaba detrás del repentino ascenso del radical Mahmoud Ahmadinejad, quien fue elegido presidente en 2005.

En 2009, Mojtaba apoyó a Ahmadinejad, cuando ganó un segundo mandato en unas controvertidas elecciones que dieron lugar a protestas antigubernamentales.