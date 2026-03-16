Donald Trump, muy desafiante con la actualidad cubana. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

“Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella”, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario repitió que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla cómo “una nación fracasada”, ya que, a su juicio, “no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”.

“Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa”, dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

En las últimas semanas, Trump amenazó con tomar control de la isla ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y repitió que el Gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Las calles de La Habana, capital de Cuba. Foto: Reuters

Cuba confirmó el diálogo con Estados Unidos

La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que mantiene un diálogo con EEUU para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que Trump ya había adelantado, pero que la isla había negado.

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó que el objetivo es, “en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener”, agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están “alejados”.

Se pretende “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones” y también “de la región de América Latina y el Caribe”.

“Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”, afirmó.

Díaz-Canel agregó que en estos “intercambios”, la parte cubana ha expresado “la voluntad” de que se realicen “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”.

Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, como parte de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Washington que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.