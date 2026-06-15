Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Tragedia en Brasil: qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

Los sospechosos dieron su versión ante la Policía mientras la Justicia intenta determinar cómo la víctima fue arrojada desde 40 metros de altura sin el equipamiento que debía protegerla. Los tres hombres permanecen detenidos tras la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping en Brasil.
Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping en Brasil. Foto: Redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años que cayó desde una altura cercana a los 40 metros durante un salto de bungee jumping, continúa generando conmoción en Brasil y también repercusión a nivel internacional. El caso tomó un nuevo giro luego de que trascendieran las declaraciones de los tres hombres detenidos por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido en el denominado Puente del Esqueleto.

La investigación busca determinar cómo fue posible que la víctima fuera lanzada sin que estuviera correctamente asegurada al sistema de cuerdas, un requisito básico en este tipo de actividades extremas.

María Eduarda Rodrigues de Freitas, la víctima de la tragedia en el Ponte do Esqueleto. Foto: Redes sociales.

¿Qué dijeron los detenidos ante la Policía?

Según informó la Policía brasileña, dos de los hombres detenidos aseguraron que eran los encargados de colocar las cuerdas de seguridad antes del salto. Sin embargo, ambos afirmaron haber sufrido un desmayo durante el procedimiento, motivo por el cual dijeron no recordar en qué momento se produjo el error ni quién debía completar la colocación del equipamiento.

El tercer detenido, en tanto, declaró que su participación se limitó a colaborar físicamente con el lanzamiento y que no tenía responsabilidad sobre la verificación de los elementos de seguridad.

Contenido Recomendado

Videos impactantes:así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

Videos impactantes: así fue el choque de helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

Tenía 21 años y amaba el deporte:quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

Tenía 21 años y amaba el deporte: quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

Las explicaciones brindadas por los acusados fueron recibidas con escepticismo por parte de los investigadores, quienes sostienen que existieron fallas graves en los protocolos de control.

La joven, graduada en Educación Física y apasionada por la naturaleza, perdió la vida durante una actividad de bungee jumping en San Pablo. Foto: Redes sociales.

La principal hipótesis de la investigación

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, ninguna de las cuerdas de seguridad estaba colocada cuando Maria Eduarda fue empujada al vacío.

“Intentó eludir la responsabilidad de revisar la cuerda. Debería haber habido dos cuerdas colocadas y no había ninguna. En un deporte de riesgo como este, deberían haber revisado la cuerda tres veces”, agregaron las fuentes.

Para los investigadores, la ausencia de controles básicos constituye un elemento central de la causa. El jefe policial a cargo del expediente considera que los involucrados asumieron conscientemente el riesgo de provocar un desenlace fatal al omitir verificaciones esenciales antes del salto.

Las imágenes registradas en el lugar también forman parte de las pruebas analizadas por la Justicia para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Las imágenes muestran que la cuerda de seguridad habría quedado sobre el puente mientras la víctima era impulsada al vacío. Video: EFE.

¿Por qué los acusados fueron detenidos por homicidio con dolo implícito?

Tras el accidente, los tres hombres fueron arrestados de manera inmediata bajo la acusación de homicidio con dolo implícito.

Esta figura legal se aplica cuando una persona no busca directamente causar la muerte de otra, pero desarrolla una conducta que permite prever razonablemente la posibilidad de un resultado fatal y, aun así, decide continuar con la acción.

La defensa de los detenidos presentó un comunicado ante TV Globo en el que remarcó que los acusados poseen experiencia en actividades de bungee jumping y que, según sostienen, esta fue la primera víctima fatal registrada durante años de operación.

Mientras tanto, la Justicia brasileña continúa reuniendo testimonios y pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

BrasilMuerteDeportes extremos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

    Video impactante: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

  2. El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

    El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

  3. Tenía 21 años y amaba el deporte:quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

    Tenía 21 años y amaba el deporte: quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

  4. Video:Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de de Kiev

    Video: Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de de Kiev

  5. Donald Trump anunció que alcanzó un acuerdo de paz con Irán y decretó la reapertura del estrecho de Ormuz

    Donald Trump anunció que alcanzó un acuerdo de paz con Irán y decretó la reapertura del estrecho de Ormuz
Lo último
También podría interesarte
Política

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida: “Luchadora incansable que honraste la vida”

Murió Taty Almeida, presidenta de madres de Plaza de Mayo

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional:“Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Economía

El precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo se desploma tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central:¿alcanza para una semana?

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Internacionales

Tragedia en Brasil:qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

Tragedia en Brasil: qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

Video:Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de de Kiev

La revolución que llega al fútbol:así son los estadios de madera que podrían marcar el futuro después del Mundial 2026

Irán brindó detalles del convenio de paz con Estados Unidos:cuándo y dónde se firmará el Acuerdo de Islamabad