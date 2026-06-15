Tragedia en Brasil: qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping en Brasil. Foto: Redes sociales.

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años que cayó desde una altura cercana a los 40 metros durante un salto de bungee jumping, continúa generando conmoción en Brasil y también repercusión a nivel internacional. El caso tomó un nuevo giro luego de que trascendieran las declaraciones de los tres hombres detenidos por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido en el denominado Puente del Esqueleto.

La investigación busca determinar cómo fue posible que la víctima fuera lanzada sin que estuviera correctamente asegurada al sistema de cuerdas, un requisito básico en este tipo de actividades extremas.

María Eduarda Rodrigues de Freitas, la víctima de la tragedia en el Ponte do Esqueleto. Foto: Redes sociales.

¿Qué dijeron los detenidos ante la Policía?

Según informó la Policía brasileña, dos de los hombres detenidos aseguraron que eran los encargados de colocar las cuerdas de seguridad antes del salto. Sin embargo, ambos afirmaron haber sufrido un desmayo durante el procedimiento, motivo por el cual dijeron no recordar en qué momento se produjo el error ni quién debía completar la colocación del equipamiento.

El tercer detenido, en tanto, declaró que su participación se limitó a colaborar físicamente con el lanzamiento y que no tenía responsabilidad sobre la verificación de los elementos de seguridad.

Las explicaciones brindadas por los acusados fueron recibidas con escepticismo por parte de los investigadores, quienes sostienen que existieron fallas graves en los protocolos de control.

La joven, graduada en Educación Física y apasionada por la naturaleza, perdió la vida durante una actividad de bungee jumping en San Pablo. Foto: Redes sociales.

La principal hipótesis de la investigación

De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, ninguna de las cuerdas de seguridad estaba colocada cuando Maria Eduarda fue empujada al vacío.

“Intentó eludir la responsabilidad de revisar la cuerda. Debería haber habido dos cuerdas colocadas y no había ninguna. En un deporte de riesgo como este, deberían haber revisado la cuerda tres veces”, agregaron las fuentes.

Para los investigadores, la ausencia de controles básicos constituye un elemento central de la causa. El jefe policial a cargo del expediente considera que los involucrados asumieron conscientemente el riesgo de provocar un desenlace fatal al omitir verificaciones esenciales antes del salto.

Las imágenes registradas en el lugar también forman parte de las pruebas analizadas por la Justicia para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Las imágenes muestran que la cuerda de seguridad habría quedado sobre el puente mientras la víctima era impulsada al vacío. Video: EFE.

¿Por qué los acusados fueron detenidos por homicidio con dolo implícito?

Tras el accidente, los tres hombres fueron arrestados de manera inmediata bajo la acusación de homicidio con dolo implícito.

Esta figura legal se aplica cuando una persona no busca directamente causar la muerte de otra, pero desarrolla una conducta que permite prever razonablemente la posibilidad de un resultado fatal y, aun así, decide continuar con la acción.

La defensa de los detenidos presentó un comunicado ante TV Globo en el que remarcó que los acusados poseen experiencia en actividades de bungee jumping y que, según sostienen, esta fue la primera víctima fatal registrada durante años de operación.

Mientras tanto, la Justicia brasileña continúa reuniendo testimonios y pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.