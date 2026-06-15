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La revolución que llega al fútbol: así son los estadios de madera que podrían marcar el futuro después del Mundial 2026

Los avances registrados en los últimos años modificaron la percepción tradicional de la madera, que dejó de ser vista únicamente como un material complementario para transformarse en una alternativa capaz de competir con el acero y hormigón.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los estadios de madera que podrían marcar el futuro después del Mundial 2026.
Los estadios de madera que podrían marcar el futuro después del Mundial 2026. Foto: Estadios DB
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Mientras el Mundial 2026 concentra la atención global en las selecciones, las figuras y los modernos escenarios deportivos que recibirán a millones de fanáticos, una transformación menos visible comienza a ganar protagonismo en el universo de la arquitectura: la utilización de madera de ingeniería para construir estadios, arenas y grandes infraestructuras deportivas.

Lo que hasta hace pocos años parecía una idea difícil de imaginar hoy es una alternativa cada vez más considerada por arquitectos, ingenieros y desarrolladores de distintos países. Gracias a los avances tecnológicos en sistemas de madera estructural, este material renovable emerge como una de las grandes apuestas para la construcción sostenible del siglo XXI.

La tendencia no solo responde a una cuestión estética o de innovación, sino también a la necesidad de reducir el impacto ambiental de las grandes obras. En un contexto global marcado por los desafíos climáticos, la búsqueda de materiales más eficientes y con menor huella de carbono se convirtió en una prioridad para la industria de la construcción.

Cómo son los estadios de madera que podrían transformar el deporte mundial

Uno de los proyectos más emblemáticos de esta nueva generación de infraestructuras deportivas es el Eco Park Stadium, impulsado por el club inglés Forest Green Rovers, reconocido internacionalmente por sus iniciativas vinculadas a la sostenibilidad.

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Uno de los proyectos más emblemáticos de esta nueva generación de infraestructuras es el Eco Park Stadium. Foto: Forest Green Rovers

Diseñado para convertirse en uno de los primeros estadios construidos principalmente con madera, el proyecto se transformó en un símbolo de la transición hacia modelos constructivos más amigables con el ambiente. Aunque todavía representa una excepción dentro del universo de los grandes recintos deportivos, para muchos especialistas funciona como una muestra concreta de lo que podría convertirse en una tendencia global durante las próximas décadas.

La experiencia británica no es un caso aislado. Países como Japón, Canadá y varias naciones nórdicas avanzan con rapidez en la incorporación de madera industrializada para arenas multipropósito, edificios públicos y espacios recreativos de gran escala y levantar gimnasios.

Qué es la madera de ingeniería y por qué gana protagonismo en la construcción de estadios

Detrás de este fenómeno se encuentran desarrollos tecnológicos que revolucionaron las posibilidades de la madera como material estructural. Entre ellos sobresale el CLT (Cross Laminated Timber o madera contralaminada), junto con otros sistemas conocidos como mass timber.

El proyecto se transformó en un símbolo de la transición hacia modelos constructivos más amigables con el ambiente. Foto: Estadios DB

Estas tecnologías permiten fabricar componentes estructurales de alta resistencia mediante procesos industrializados y con un elevado nivel de precisión. Según especialistas del Instituto de la Construcción con Madera (ICM), estas soluciones amplían significativamente las posibilidades de diseño y hacen viable la construcción de edificios cada vez más complejos, altos y de mayores dimensiones.

Los avances registrados en los últimos años modificaron la percepción tradicional de la madera, que dejó de ser vista únicamente como un material complementario para transformarse en una alternativa capaz de competir con el acero y hormigón en proyectos de gran envergadura.

Por qué Argentina podría sumarse a la tendencia de los estadios construidos con madera

Para la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), las experiencias internacionales abren una oportunidad concreta para el desarrollo de este modelo en el país.

La madera renovable emerge como una de las grandes apuestas para la construcción sostenible del siglo XXI. Foto: Forest Green Rovers

Argentina cuenta con una sólida base forestoindustrial, disponibilidad de materia prima renovable y empresas con capacidad para integrarse a las cadenas de valor que exige la construcción industrializada. Desde la entidad destacan que el crecimiento de este tipo de proyectos podría generar beneficios que exceden al sector de la construcción.

Además de contribuir a la reducción de emisiones y al cumplimiento de objetivos ambientales, la expansión de la construcción con madera podría impulsar la generación de empleo, fortalecer las economías regionales y potenciar el desarrollo de toda la cadena forestoindustrial nacional.

De esta manera, en un escenario donde la sostenibilidad gana peso en cada decisión de inversión, la pregunta ya no es si la madera puede usarse para construir estadios y grandes infraestructuras deportivas, sino cuántas de las obras más emblemáticas de las próximas décadas estarán levantadas con este material.

Mundial 2026ConstrucciónEstadios
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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