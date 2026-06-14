Donald Trump anunció que alcanzó un acuerdo de paz con Irán y decretó la reapertura del estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo de paz con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de guerra.

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano, que este domingo cumple 80 años, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, EEUU levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió Trump.

Donald Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán. Video: Cana 26

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad que Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente.

“Ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, detalló.

Pakistán ejerció como mediador del proceso. Sharif agradeció en su comunicado el papel de Catar, Arabia Saudita y Turquía. El primer ministro pakistaní señaló que su Gobierno trabajó en coordinación con ambas partes pese a lo que describió como una “incesante campaña de desinformación” de quienes buscaban sabotear el proceso.

“Con el acuerdo ya firmado, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas conversaciones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, indicó el primer ministro pakistaní.

EEUU alcanzó un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Cuándo se firma la paz entre EEUU e Irán

La firma del documento será electrónica, seguida de negociaciones técnicas la próxima semana. La ceremonia oficial está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que el estrecho de Ormuz se abrirá de inmediato tras la firma.

Esta semana se celebrarán reuniones preparatorias entre las delegaciones de ambos países antes de la formalización del acuerdo.

El fin de la guerra en Medio Oriente

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre provocó graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

Estsdos Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, negociaron durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.