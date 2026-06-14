Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Donald Trump anunció que alcanzó un acuerdo de paz con Irán y decretó la reapertura del estrecho de Ormuz

“¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió en su red social Truth. Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó el acuerdo que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente después de más de tres meses.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo de paz con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de guerra.

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano, que este domingo cumple 80 años, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, EEUU levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió Trump.

Donald Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán. Video: Cana 26

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad que Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente.

Contenido Recomendado

¿Punto final a la guerra? Donald Trump aseguró un acuerdo de paz en Medio Oriente con la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz

¿Punto final a la guerra? Donald Trump aseguró un acuerdo de paz en Medio Oriente con la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz

Irán confirmó la fecha de los funerales y el entierro de su exlíder supremo, Alí Jamenei

Irán confirmó la fecha de los funerales y el entierro de su exlíder supremo, Alí Jamenei

“Ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, detalló.

Pakistán ejerció como mediador del proceso. Sharif agradeció en su comunicado el papel de Catar, Arabia Saudita y Turquía. El primer ministro pakistaní señaló que su Gobierno trabajó en coordinación con ambas partes pese a lo que describió como una “incesante campaña de desinformación” de quienes buscaban sabotear el proceso.

“Con el acuerdo ya firmado, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas conversaciones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, indicó el primer ministro pakistaní.

EEUU alcanzó un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Cuándo se firma la paz entre EEUU e Irán

La firma del documento será electrónica, seguida de negociaciones técnicas la próxima semana. La ceremonia oficial está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que el estrecho de Ormuz se abrirá de inmediato tras la firma.

Esta semana se celebrarán reuniones preparatorias entre las delegaciones de ambos países antes de la formalización del acuerdo.

El fin de la guerra en Medio Oriente

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre provocó graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

Estsdos Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, negociaron durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

IránEstados UnidosMedio OrienteDonald Trump
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

    Video impactante: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

  2. Tenía 21 años y amaba el deporte:quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

    Tenía 21 años y amaba el deporte: quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

  3. El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

    El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

  4. Video impactante:dos aviones militares chocaron en pleno show aéreo en Estados Unidos

    Video impactante: dos aviones militares chocaron en pleno show aéreo en Estados Unidos

  5. Puente de la Bioceánica:la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

    Puente de la Bioceánica: la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica
Lo último
También podría interesarte
Política

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

De España a EEUU: Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional:“Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Karina Milei estuvo en el festejo del cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich con el objetivo de reforzar las alianzas

Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

Economía

Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000:las opciones más elegidas

Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000: las opciones más elegidas

Cuenta DNI:los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Adelanto de haberes para jubilados y pensionados:cómo obtener hasta $1.000.000 y devolverlo con el próximo cobro

Aumentan colectivos y trenes:cuánto costará viajar desde este lunes 15 de junio en el AMBA

Internacionales

Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026:se estrelló una avioneta y hay 12 muertos

Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026: se estrelló una avioneta y hay 12 muertos

Donald Trump anunció que alcanzó un acuerdo de paz con Irán y decretó la reapertura del estrecho de Ormuz

El primer ferry 100% eléctrico del mundo transporta 2.100 pasajeros y llegará a dos países de Sudamérica

Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España:sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros