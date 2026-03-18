La dura advertencia de Irán tras ataques contra su infraestructura energética: “Habrá consecuencias incontrolables”
Lo aseguró en X el presidente iraní, Masud Pezeshkian. “Acabarían afectando a todo el mundo”, completó.
Irán advirtió que los ataques a su infraestructura energética van a generar “consecuencias incontrolables” que complicarán aún más la situación y podrían afectar a todo el mundo.
“Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo sionista estadounidense ni para sus aliados; al contrario, no harán más que agravar la situación y podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo”, dijo en X el presidente iraní, Masud Pezeshkian.
Su declaración se produce luego de que Israel y Estados Unidos atacaron unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur.
El yacimiento atacado es junto al adyacente de North Field (que comparte con Qatar), el mayor del mundo.
El presidente había utilizado previamente la red social para confirmar la muerte del ministro de Inteligencia del país, Ismail Jatib, en un bombardeo israelí.