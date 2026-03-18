El jefe de la Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, abatido por Israel. Foto: Wikipedia.

Israel volvió a informar que abatió a otro alto funcionario del régimen iraní: se trata de Esmaeil Khatib, quien se desempeñaba como ministro de Inteligencia de Irán, en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, conflicto que tomó carácter formal tras los bombardeos iniciados el sábado 28 de febrero.

Ya en aquellos bombardeos en conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, se anunció la muerte del ayatolá y líder supremo de la república islámica, Alí Jamenei, lo que suscitó gran desconcierto y un golpe muy duro contra la nación persa.

En esta oportunidad, Israel anunció que abatió al jefe de la Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, también en un ataque aéreo en Teherán.

Así lo comunicó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien agregó que se esperan “sorpresas importantes” durante la jornada de este miércoles, lo que equivaldría a una intensificación mayor de la inestabilidad que se vive en Oriente Medio.

Israel Katz, ministro de de Defensa de Israel.

Ataques más intensos en Irán

También Katz confirmó que tanto él como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, autorizaron a las Fuerzas de Defensa (FDI) de su país a eliminar a cualqier alto cargo iraní, sin que se requieran aprobaciones adicionales.

“La intensidad de los ataques en Irán está aumentando. El ministro de Inteligencia iraní, Khatib, también fue eliminado de la noche a la mañana”, comentaron.

En ese sentido, las FDI también informaron acerca de que la Fuerza Aérea realizó un ataque a gran escala en Teherán, orientado contra infraestructuras que eran consideradas claves para Irán.

En el detalle de esos objetivos se cuentan cuarteles generales militares, emplazamientos de misiles balísticos y demás instalaciones que se emparentan con la seguridad de Irán.

Justamente, en el ataque se incluyó un cuartel general del comandante de la unidad de seguridad de la Guardia Revolucionaria, el centro de mantenimiento de la División General de Abastecimiento y Asistencia de las fuerzas de seguridad interna, y también un cuartel general vinculado al sistema de misiles balísticos. También se llegaron a atacar varios sistemas de defensa aérea.

Por tanto, y según las autoridades israelíes, la muerte del ministro Khatib supone un paso importante en la ofensiva para acabar con el régimen de los ayatolás en Irán.