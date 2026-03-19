Argentina está en la lista:

Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Por su rol como reguladores hídricos y climáticos, la ONU ha declarado el 2025 como el Año Internacional de la Preservación de Glaciares.

Las reservas de agua en la Tierra son muy codiciadas a nivel mundial y América Latina cuenta con un gran caudal, a la altura de gigantes como Estados Unidos o China.

Latinoamérica cuenta con el 45% de las reservas renovables de agua dulce del mundo, apoyado por el Sistema Acuífero Guaraní, una formación geológica compartida por cuatro países de la región.

Sistema Acuífero Guaraní Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los países de Latinoamérica con más reservas de agua dulce?

Brasil : cuenta con la cuenca del río Amazonas , lo que lo convierte en el país con mayor volumen de agua en la región.

Argentina : con sistemas fluviales significativos como el río Paraná , abastece tanto a zonas urbanas como rurales.

Paraguay : apoyado en el SAG , cuenta con ríos que contribuyen a su riqueza hídrica.

Uruguay: pese a que su pequeña extensión, aprovecha las reservas para su consumo humano y riego.

Cataratas del Iguazú, Argentina. Foto: Unsplash

Top 5: estos son los países con las mayores reservas de agua del mundo

Brasil encabeza la lista con un sistema fluvial que aporta cerca del 12% del total de agua dulce renovable del planeta.

Rusia aparece en la segunda posición gracias al lago Baikal , la masa lacustre más profunda y voluminosa de la Tierra.

Canadá completa el podio gracias a los Grandes Lagos , entre otros puntos destacados.

China y EE.UU. completan el top 5 gracias a la magnitud de vertientes como el río Yangtsé.

Río Amazonas. Foto: Pexels

Otras zonas con grandes reservas de agua dulce