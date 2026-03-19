Argentina está en la lista: los 4 países de Latinoamérica que tienen tanta agua como Estados Unidos y China
América Latina cuenta con 45% de las reservas renovables de agua dulce del mundo. Las claves de las naciones con mayor potencial frente al cambio climático.
Las reservas de agua en la Tierra son muy codiciadas a nivel mundial y América Latina cuenta con un gran caudal, a la altura de gigantes como Estados Unidos o China.
Latinoamérica cuenta con el 45% de las reservas renovables de agua dulce del mundo, apoyado por el Sistema Acuífero Guaraní, una formación geológica compartida por cuatro países de la región.
¿Cuáles son los países de Latinoamérica con más reservas de agua dulce?
- Brasil: cuenta con la cuenca del río Amazonas, lo que lo convierte en el país con mayor volumen de agua en la región.
- Argentina: con sistemas fluviales significativos como el río Paraná, abastece tanto a zonas urbanas como rurales.
- Paraguay: apoyado en el SAG, cuenta con ríos que contribuyen a su riqueza hídrica.
- Uruguay: pese a que su pequeña extensión, aprovecha las reservas para su consumo humano y riego.
Top 5: estos son los países con las mayores reservas de agua del mundo
- Brasil encabeza la lista con un sistema fluvial que aporta cerca del 12% del total de agua dulce renovable del planeta.
- Rusia aparece en la segunda posición gracias al lago Baikal, la masa lacustre más profunda y voluminosa de la Tierra.
- Canadá completa el podio gracias a los Grandes Lagos, entre otros puntos destacados.
- China y EE.UU. completan el top 5 gracias a la magnitud de vertientes como el río Yangtsé.
Otras zonas con grandes reservas de agua dulce
- India: cuenta con el río Ganges y el acuífero Indo-Gangético, que abastece a millones de personas.
- Indonesia: posee numerosas cuencas fluviales y un alto índice de precipitaciones anuales.
- Venezuela: El río Orinoco y sus afluentes contribuyen a una notable cantidad de agua dulce.
- Congo: El río Congo, junto a sus afluentes, es otro gran recurso hídrico para la región.
- Australia: Tiene importantes reservas subterráneas en la región de los acuíferos de Artesia.
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