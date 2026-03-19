El barco Prelude FLNG. Foto: X/@Shell

En las aguas internacionales se encuentra un barco que parece una ciudad suspendida entre el mar y el cielo, no navega, pero trabaja sin descanso. Se trata de una embarcación industrial que flota sobre el océano, no para trasladarse, sino para producir millones de toneladas de gas, lo cual redefine por completo los conceptos tradicionales de “barco” y de “planta de energía”.

Sobre aguas abiertas, lejos de la costa, este coloso opera día y noche, transformando recursos naturales en energía clave para el mundo moderno, mientras el horizonte recuerda hasta dónde puede llegar la ingeniería humana.

El barco Prelude FLNG. Foto: X/@Shell

¿Cuál es y dónde se encuentra el barco más grande del mundo que no navega?

El protagonista de esta historia es el Prelude FLNG, la unidad de producción de gas natural licuado más grande del mundo en su tipo y que está ubicada a aproximadamente 475 al noreste de Broome, en la costa occidental de Australia.

A primera vista parece un barco gigantesco, pero a diferencia de cualquier buque convencional, no tiene motor ni intención de cruzar océanos. Según Global Ports, se trata del barco más grande jamás construido, diseñado exclusivamente para permanecer anclado en alta mar y funcionar como una planta industrial flotante.

La misión del Prelude es tan ambiciosa como singular: extraer, procesar, licuar y almacenar gas natural directamente desde yacimientos submarinos. De este modo, convierte el gas del fondo marino en gas natural licuado (GNL), una versión más compacta que facilita su transporte hacia los mercados internacionales sin necesidad de construir plantas en tierra firme.

Sus dimensiones impresionan incluso a los expertos. Con 488,8 metros de eslora, supera a muchos de los buques más grandes de la historia. No se desplaza por sus propios medios, ya que su estabilidad depende de complejos sistemas de anclaje que lo fijan al lecho marino, permitiéndole resistir condiciones climáticas extremas.

El Prelude FLNG. Foto: X/@PrimeBoats08

El Prelude FLNG funciona como un verdadero centro energético autosuficiente. En su estructura integra equipos de procesamiento, enormes tanques de almacenamiento y sistemas que preparan el GNL para ser cargado en buques metaneros. Estos barcos sí navegan y se encargan de distribuir el gas alrededor del mundo.

Gracias a esta tecnología, es posible explotar reservas marinas remotas sin recurrir a costosas infraestructuras terrestres. Así, este barco que no navega se convierte en una ciudad industrial flotante, símbolo del avance tecnológico y de una nueva forma de producir energía sobre el océano.