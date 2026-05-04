Barcos militares de EE.UU. habrían podido cruzar el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

En la continuidad del conflicto bélico en Medio Oriente y en medio de los bloqueos planteados por Estados Unidos e Irán de la ruta clave que es el estrecho de Ormuz, el Comando Central estadounidense (Centcom) notificó este mismo lunes que destructores antimisiles habilitaron el paso de dos buques mercantes de su país por este pasaje marítimo.

Este suceso sería el “primer paso” de la operación “Project Freedom” (Proyecto Libertad) anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para permitir el libre paso de navíos norteamericanos atrapados en la zona producto del bloqueo iraní.

Las disputas por el estrecho de Ormuz. Foto: NA.

Además, el Mando Central de EE.UU. en X detalló que los barcos militares “se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad”.

EE.UU. negó que uno de sus buques fuera atacado por Irán

Estos anuncios se dieron luego del entrecruce de versiones sobre una misma situación en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos negó que uno de sus buques haya sido alcanzado por misiles iraníes, tal como lo había afirmado anteriormente Teherán.

Las tensiones entre ambas naciones, además de por cuestiones políticas y bélicas, también se enmarcan en el plano económico.

Y es que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, los ataques generaron hostilidades inmediatas entre ambos países y también Israel, lo que desembocó en que la nación persa decidiera cerrar el estrecho de Ormuz con un bloqueo para barcos que no sean aliados a ellos.

Donald Trump y su anuncio del "Project Freedom". Foto: Reuters.

A partir de esto, se desarrollaron tensiones más marcadas entre los protagonistas, en donde este pasaje marítimo se volvió el punto central en la contienda y las pretensiones de Washington y Teherán pasaron a querer dominarlo y a buscar impedir el paso de embarcaciones de sus enemigos.

Las hostilidades entre EE.UU. e Irán se mantienen, más aún luego de que se vieran frustrados varios intentos de negociaciones. Lo último respecto a este tema fue que la nación persa presentó una propuesta para un acuerdo de paz, pero la misma fue desestimada por la Administración de Donald Trump, por lo que la tregua no se produjo.