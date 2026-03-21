Irán atacó dos ciudades de Israel Foto: REUTERS

El conflicto entre Irán e Israel alcanzó un punto crítico este sábado 21 de marzo tras una serie de ataques con misiles balísticos que impactaron en el sur del territorio israelí. Los proyectiles alcanzaron las ciudades de Dimona y Arad, provocando el colapso de edificios, daños materiales severos y casi 70 heridos en zonas civiles reflejando así una escalada de tensión en Medio Oriente.

Medio Oriente: el impacto en Dimona

La ciudad de Dimona, que alberga el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, fue el primer objetivo reportado. El ataque dejó al menos 47 heridos y entre los afectados se encuentran un niño de 10 años y una mujer de 40 en estado moderado.

Además, se registró el colapso de un edificio tras el impacto directo. Irán había advertido previamente que atacaría esta instalación estratégica si Estados Unidos e Israel intentaban provocar un cambio de régimen.

Video: El Confidencial

Segundo ataque a Israel: la ciudad de Arad bajo fuego

Horas más tarde, un nuevo proyectil balístico impactó en la ciudad de Arad, también en el sur del país. El servicio de emergencia Magen David Adom informó que sus equipos atendieron a “aproximadamente 30 heridos” con lesiones de diversa gravedad.

Unidades del Comando del Frente Interno se desplegaron en las zonas afectadas para tareas de rescate y evaluación de daños en estructuras civiles. Esta ofensiva de Irán se dio como respuesta inmediata al bombardeo sufrido horas antes en el centro iraní de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, ubicado en la provincia de Natanz.

Irán atacó dos ciudades de Israel Foto: REUTERS

Las autoridades israelíes activaron las sirenas antiaéreas en el norte y sur del país, mientras las imágenes de los impactos en zonas urbanas circulan en redes sociales reflejando la gravedad de una contienda que ya involucra directamente infraestructuras sensibles de ambos países.