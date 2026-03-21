Recompensa de Estados Unidos por los líderes del Gobierno iraní. Foto: Departamento de Estado de EEUU

Estados Unidos anunció una recompensa de 10 millones de dólares para quienes aporten información sobre el paradero de los principales líderes militares de Irán.

“Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, indicó el Departamento de Estado. “Si tiene información sobre estos u otros líderes clave del CGRI o sus ramas, envíenosla a través de nuestra línea de información en Tor o Signal”, completó.

Ahmad Vahidi, el flamante comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Foto: REUTERS

Los líderes iraníes involucrados en el anuncio son el comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi; el jefe de inteligencia, Majid Khademi; el jefe de drones, Sa’id Aghajani; el jefe de ciberseguridad, Hamidreza Lashgarian; y Ali Abdollahi, el encargado del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya.

Previamente, Estados Unidos ya había lanzado una recompensa por información que conduzca a los altos funcionarios militares e inteligencia de Irán, incluyendo a su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei.

Recompensa de Estados Unidos por los líderes del Gobierno iraní. Foto: Departamento de Estado de EEUU

Además del hijo del fallecido Ali Jamenei, EEUU buscaba información sobre Alí Larijani, jefe de seguridad iraní; Esmail Jatib, ministro de Inteligencia; Eskandar Momeni, ministro del Interior; y dos funcionarios de la oficina de Jamenei. También incluyen a otros cuatro altos cargos, aunque sus nombres y fotografías no fueron publicados.