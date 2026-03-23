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Por Canal 26
lunes, 23 de marzo de 2026, 22:38
El país europeo que tiene un submarino “casi invisible” que se convirtió en un orgullo nacional.
El país europeo que tiene un submarino “casi invisible” que se convirtió en un orgullo nacional. Foto: navantia.es

La Armada Española adquirió del submarino S-81 “Isaac Peral”, y generó tanto admiración como preocupación en las principales potencias europeas. Esto posiciona a España en un lugar destacado dentro del ámbito de la Defensa Naval.

El submarino S-81 “Isaac Peral” de la Fuerza Armada Española. Foto: navantia.es

Un hito de la ingeniería: el submarino que se convirtió en orgullo nacional para España

El S-81 “Isaac Peral” es el primero de la serie S-80 Plus, una nueva generación de submarinos de ataque no nucleares fabricados por Navantia, una sociedad pública dedicada a la construcción naval civil y militar.

Con una eslora de 80 metros y un desplazamiento de 3.000 toneladas en inmersión, su principal innovación es el Sistema de Propulsión Independiente del Aire (AIP), que le permite permanecer sumergido durante semanas sin necesidad de salir a la superficie, mejorando su sigilo y operatividad.

El interior submarino S-81 “Isaac Peral” de la Fuerza Armada Española. Foto: navantia.es

Este sistema emplea una pila de combustible de bioetanol, lo que reduce considerablemente la firma acústica del submarino y dificulta su detección.

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A su vez, cuenta con seis tubos lanzatorpedos de 533 mm, capaces de disparar torpedos, desplegar minas y lanzar misiles, otorgándole una gran versatilidad en operaciones de combate.

Así fue la reacción de los otros países europeos y la OTAN ante este innovador submarino de España

La adquisición y entrada en servicio del S-81 no pasó desapercibida por las potencias europeas así como tampoco por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Varios países como Alemania, Francia e Italia mostraron interés por las maniobras del nuevo submarino español.

Este interés se hizo evidente durante el ejercicio Dynamic Mariner/Flotex, evento organizado por la Armada Española en colaboración con la OTAN en el golfo de Cádiz.

El S-81 “Isaac Peral” es el primero de la serie S-80 Plus, una nueva generación de submarinos. Foto: navantia.es

En él participaron cerca de 4.000 militares, 30 buques y dos submarinos, incluido el “Isaac Peral”. Su presencia en maniobras internacionales resalta su importancia dentro de la defensa europea.

Esta situación generó fricciones con otros países europeos, como Suecia y los Países Bajos, que impulsan sus propios modelos, como el Expeditionary C-71, desarrollado por Saab y Damen Shipyard.