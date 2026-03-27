Agua, el recurso fundamental que todos buscan Foto: Foto generada con IA

En un contexto global marcado por el avance del cambio climático, las sequías prolongadas y la creciente escasez de agua potable, América Latina emerge como una potencia hídrica clave para el futuro del mundo. La región concentra cerca del 45% de los recursos renovables de agua dulce del planeta, una riqueza natural que hoy adquiere un valor estratégico al nivel del petróleo o los minerales críticos.

Dentro de este escenario privilegiado, Argentina y otros tres países sudamericanos comparten una de las mayores reservas subterráneas de agua dulce de la Tierra, situándolos al mismo nivel de potencias como Estados Unidos y China en términos de seguridad hídrica.

El Sistema Acuífero Guaraní: uno de los mayores tesoros de agua del mundo

El principal protagonista de esta ventaja estratégica es el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), considerado la tercera mayor reserva subterránea de agua dulce del planeta. Este colosal reservorio almacena cerca de 30.000 kilómetros cúbicos de agua, suficiente para abastecer a millones de personas durante siglos si se gestiona de forma sostenible.

El Acuífero Guaraní se extiende bajo cuatro países de América Latina:

Brasil

Argentina

Paraguay

Uruguay

Además de su enorme volumen, una de sus principales fortalezas es la alta calidad del recurso, caracterizada por su baja salinidad, lo que facilita su uso para consumo humano, riego agrícola e industria.

América Latina Foto: Foto generada con IA

Argentina: un actor clave en la seguridad hídrica regional

Argentina ocupa un rol central dentro de este sistema. Su porción del acuífero abastece a amplias zonas urbanas y rurales, y se complementa con una densa red de ríos, entre ellos el Paraná, uno de los más importantes de Sudamérica.

Este recurso no solo representa una ventaja ambiental, sino también una oportunidad económica y geopolítica en un mundo que ya comienza a experimentar conflictos vinculados al acceso al agua.

Los cuatro países latinoamericanos con mayores recursos hídricos

Además de Argentina, otros tres países de la región destacan por su papel en la preservación y utilización de esta reserva estratégica:

Brasil

Lidera el ranking regional y global gracias a la cuenca del río Amazonas, que aporta alrededor del 12% del agua dulce renovable del planeta. Es, sin discusión, la mayor potencia hídrica del mundo.

Paraguay

Aunque su territorio es menor, depende en gran medida del Acuífero Guaraní y de ríos fundamentales para su desarrollo económico y social.

Uruguay

Si bien su extensión acuífera es más reducida, el país aprovecha de manera eficiente sus reservas para el consumo humano y el riego agrícola.

¿Cómo se comparan con Estados Unidos y China?

A nivel global, solo un puñado de países puede competir con este bloque latinoamericano:

Brasil , en el primer lugar mundial.

Rusia , gracias al lago Baikal.

Canadá , con los Grandes Lagos.

China , impulsada por el río Yangtsé.

Estados Unidos, con múltiples cuencas estratégicas.

Este grupo concentra la mayor parte del agua dulce disponible en el planeta, lo que refuerza la relevancia de América Latina en la agenda ambiental global.

América Latina tiene una de las mayores reservas de agua Foto: Foto generada con IA

El agua como recurso estratégico ante el cambio climático

Organismos internacionales como la FAO y la OMS advierten que el agua será uno de los recursos más disputados en las próximas décadas. La mala gestión, la sobreexplotación y el calentamiento global están provocando una distribución cada vez más desigual.

Un ejemplo alarmante es Chile, que podría enfrentar una crisis severa de escasez hídrica hacia 2040, tras más de una década de “megasequía” que ya afecta al consumo humano y la agricultura.

Un desafío clave: proteger y gestionar este patrimonio

La abundancia de agua en América Latina no garantiza seguridad automática. La gestión sostenible del recurso, la cooperación regional y la protección frente a la contaminación serán determinantes para transformar esta riqueza natural en bienestar a largo plazo.

En un mundo cada vez más sediento, Argentina y sus vecinos no solo poseen un recurso invaluable, sino también una gran responsabilidad: cuidar uno de los principales reservorios de agua dulce del planeta.