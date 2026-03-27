Israel reportó la muerte de Ahmad Vahidi, alto mando iraní acusado por el atentado a la AMIA:

Ahmad Vahidi, el flamante comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Foto: REUTERS

Ahmad Vahidi, comandante a cargo desde marzo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, habría muerto tras un ataque de Estados Unidos e Israel, según reportaron medios internacionales.

La información sobre su presunto fallecimiento la difundió el medio internacional Global Report Now.

Ahmad Vahidi, nuevo líder de la Guardia Revolucionaria iraní. Foto: Reuters/Majid Asgaripour/WANA.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte del Gobierno persa ni de las fuerzas militares de la región que ratifique o desmienta de forma definitiva el deceso del alto mando.

Su presunta vinculación con el atentado a la AMIA

Vahidi es acusado por la Justicia argentina de haber sido parte del atentado a la AMIA.

Atentado a la AMIA. Foto: NA

En el momento del ataque perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, el comandante se desempeñaba como director de la Fuerza Quds.

Esta unidad operativa funcionaba específicamente como el brazo de misiones y operaciones encubiertas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.