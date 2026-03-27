Israel reportó la muerte de Ahmad Vahidi, alto mando iraní acusado por el atentado a la AMIA: silencio oficial en Teherán ante los rumores
El comandante habría sido alcanzado por un reciente ataque israelí, según reportaron medios internacionales. Hasta el momento, no se dieron detalles desde Irán sobre su estado.
Ahmad Vahidi, comandante a cargo desde marzo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, habría muerto tras un ataque de Estados Unidos e Israel, según reportaron medios internacionales.
La información sobre su presunto fallecimiento la difundió el medio internacional Global Report Now.
Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte del Gobierno persa ni de las fuerzas militares de la región que ratifique o desmienta de forma definitiva el deceso del alto mando.
Su presunta vinculación con el atentado a la AMIA
Vahidi es acusado por la Justicia argentina de haber sido parte del atentado a la AMIA.
En el momento del ataque perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, el comandante se desempeñaba como director de la Fuerza Quds.
Esta unidad operativa funcionaba específicamente como el brazo de misiones y operaciones encubiertas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.