Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: REUTERS

Israel mató, en nuevos ataques contra Beirut, a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones del grupo chií libanés Hezbolláh.

“Las FDI llevaron a cabo un ataque de precisión en Beirut y eliminaron a Ayub Huseín Yaacub, un alto cargo en la Unidad de Comunicaciones de Hezbolláh”, recoge el comunicado castrense.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Video: efe

En el ataque murió también Yaser Mohamed Mubarak, miembro de la misma unidad y que “simultáneamente tenía una posición en la unidad de cohetes de Hezbolláh”, añade el Ejército.

Las fuerzas armadas atribuyen a Yaacub haber formado también parte de la unidad de cohetes previamente y haber tomado parte en la dirección de ataques a territorio israelí.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: REUTERS

El Ejército anunció al menos dos oleadas de bombardeos contra objetivos de Hezbolláh en la capital libanesa.