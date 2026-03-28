En una nueva ofensiva sobre El Líbano, Israel mató a dos altos mandos de Hezbollah
Se trata de Ayub Huseín Yaacub y Yaser Mohamed Mubarak. Formaban parte de la Unidad de Comunicaciones del grupo chií libanés.
Israel mató, en nuevos ataques contra Beirut, a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones del grupo chií libanés Hezbolláh.
“Las FDI llevaron a cabo un ataque de precisión en Beirut y eliminaron a Ayub Huseín Yaacub, un alto cargo en la Unidad de Comunicaciones de Hezbolláh”, recoge el comunicado castrense.
En el ataque murió también Yaser Mohamed Mubarak, miembro de la misma unidad y que “simultáneamente tenía una posición en la unidad de cohetes de Hezbolláh”, añade el Ejército.
Las fuerzas armadas atribuyen a Yaacub haber formado también parte de la unidad de cohetes previamente y haber tomado parte en la dirección de ataques a territorio israelí.
El Ejército anunció al menos dos oleadas de bombardeos contra objetivos de Hezbolláh en la capital libanesa.