Donald Trump y Pedro Sánchez. Foto: EFE

Pedro Sánchez se encuentra en el foco del mundo por su decisión, contundente y para muchos arriesgada, de oponerse a los pedidos de Donald Trump en el marco de la guerra en Medio Oriente.

El líder español le negó el uso de sus bases militares a EEUU y retiró su embajador en Israel, en una clara oposición a la postura del republicano y de Benjamin Netanyahu en el conflicto.

Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

En primera instancia cuestionado, la decisión de Sánchez generó un gran beneficio para España: Argelia aumentó el suministro de gas en un 12% para la Madre Patria y los buques españoles pudieron acceder por el estrecho de Ormuz, punto por el que Trump exige ayuda a sus aliados europeos de la OTAN.

Además, el país africano reactivó su Tratado de Amistad con España, que se encontraba suspendido desde el 2022, en una clara demostración de apoyo ante las recientes decisiones.

Esto abrió el debate. ¿Es positivo para España alejarse de Trump? ¿El beneficio energético, que ningún otro país de Europa tuvo, vale para ese rechazo? El tiempo dirá si la decisión de Pedro Sánchez fue acertada o fue un tiro en el pie en un momento complicado a nivel mundial.