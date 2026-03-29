Masivas protestas contra Donald Trump en los EEUU en el día “No Kings”:

Masivas protestas en EE.UU. contra Donald Trump. Foto: EFE.

Entre siete y ocho millones de personas participaron este sábado de marchas contra el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, en el movimiento “No Kings”.

Masivas protestas en EE.UU. contra Donald Trump. Foto: EFE.

Este suceso, englobado por decenas de organizaciones y activistas demócratas, vino a convocar a más de 3.300 protestas en los 50 Estados estadounidenses a fin de repudiar lo que sostienen como el “autoritarismo” del presidente republicano.

Marchas en Estados Unidos Foto: EFE

La “guerra ilegal”: una de las principales protestas contra Trump

Uno de los postulados centrales de las manifestaciones fue la “guerra ilegal” que Estados Unidos estaría sosteniendo y siendo parte activa en Medio Oriente contra la República Islámica de Irán, algo que mantiene en vilo al mundo entero.

Masivas protestas en EE.UU. contra Donald Trump. Foto: EFE.

Justamente, la víspera coincidió con un mes exacto desde el inicio de las hostilidades en Medio Oriente, cuando Washington lanzó un ataque coordinado con Israel para bombardear Teherán, en donde el ayatolá y líder supremo de la nación islámica, Alí Jamenei, falleció.

Masivas protestas contra Donald Trump.

Las recientes agresiones en Oriente Próximo tienen implicaciones sociales, pero también económicas en EE.UU.: a raíz de la guerra, el aumento de los combustibles y la inflación empiezan a hacer mella en la sociedad norteamericana, porque el petróleo en el Golfo Pérsico se ve afectado a partir de las decisiones de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz.

Críticas contra el “abuso” del ICE

Otro de los postulados de las marchas fue la crítica ante el accionar del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), donde definieron su accionar como un “abuso”.

Masivas protestas en EE.UU. contra Donald Trump. Foto: EFE.

La movilización principal tuvo lugar en Mineápolis, epicentro de las principales controversias contra la Patrulla Fronteriza a raíz del asesinato por parte de los agentes de los ciudadanos Renee Good y Alez Pretti en enero pasado.

Masivas protestas contra Donald Trump.

Entretanto, la Casa Blanca desestimó las protestas y las calificó de “sesiones de terapia” para el “trastorno por Trump”, a tono de burla.

El eco de las protestas se sintió en ciudades como Nueva York, Washington DC, Chicago y Los Ángeles.

Masivas protestas en EE.UU. contra Donald Trump. Foto: EFE.

Cabe citar que una encuesta de miércoles pasado de Fox News reveló que la imagen del presidente Donald Trump no pasaría por su mejor momento, con una desaprobación del 59% de los estadounidenses, el mayor número negativo de las dos gestiones que tuvo el magnate al frente de la Casa Blanca.