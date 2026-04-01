El efecto Trump y su impacto en el turismo de EEUU:

El efecto Trump y su impacto en el turismo de EEUU. Foto: ChatGPT

Mientras el turismo internacional muestra un aumento de viajes cerca de un 4%, Estados Unidos no estaría dentro de esa lista: el ingreso de extranjeros visitantes registró una caída estimada del 5,4%, en un contexto marcado por nuevas restricciones migratorias, mayores costos de VISA y un clima social no tan favorable para parte de los viajeros.

Entre los factores que explican esta baja figura el encarecimiento del ingreso al país, con trámites de visa que en algunos casos alcanzan los USD 250, además de propuestas oficiales para ampliar los controles migratorios.

Más factores que influyeron en la caída del turismo en Estados Unidos

Una de las medidas más debatidas es la posible exigencia de declarar el historial de redes sociales de los últimos cinco años para quienes ingresen mediante el sistema ESTA, iniciativa que todavía no entró plenamente en vigor, pero ya genera preocupación en el sector turístico.

También influye el endurecimiento general de las políticas migratorias y una percepción internacional de menor apertura, algo que distintos informes vinculan con un “clima social menos favorable” para visitantes extranjeros. Según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, si estas condiciones se mantienen, el país podría perder hasta 4,7 millones de turistas internacionales en 2026.

Kansas City será la sede de los primeros partidos de la Selección Nacional durante el Mundial 2026. Foto: Visit Kansas City

Además, visitantes pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ también dejaron de viajar a EE.UU. después de la medida de Trump, que estableció el reconocimiento federal únicamente de dos sexos biológicos, masculino y femenino.

Impacto global

La caída del interés por viajar a Estados Unidos ya se refleja en mercados emisores clave. En Canadá, la intención de viaje muestra un retroceso del 28%, mientras que en Europa la baja ronda el 5,2%, según relevamientos internacionales.

Incluso el impulso esperado por la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 no alcanza para revertir la tendencia: las búsquedas y reservas aéreas vinculadas al evento también muestran una caída del 14%, señal de que el interés por viajar no está presente incluso ante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.