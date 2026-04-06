Irán denuncia ataques a 30 universidades y centros de educación superior durante la guerra. Foto: EFE

La Universidad Tecnológica Sharif fue bombardeada durante un ataque aéreo israelí-estadounidense en la madrugada de este lunes. Según las primeras versiones, no se registraron víctimas mortales.

El bombardeo ocurrió cerca de las 2 de la mañana y provocó graves daños en la estación de gas situada junto a la mezquita del campus. Además, resultaron dañadas la Facultad de Ingeniería Civil, el grupo de Filosofía de la Ciencia, los centros de investigación de nanotecnología y medio ambiente y la Facultad de Ingeniería Eléctrica, entre otros.

Irán denuncia ataques a 30 universidades y centros de educación superior durante la guerra. Foto: EFE

En ese sentido, equipos de emergencia, incluidos bomberos y servicios médicos, se desplegaron en el lugar de la explosión para retirar los escombros y reabrir la avenida Azadi, una de las principales arterias de la capital iraní, donde está situada la universidad.

En paralelo, el ayuntamiento del distrito 9 de Teherán confirmó que el suministro de gas en el barrio de Sharif fue suspendido temporalmente como medida de seguridad tras el ataque.

El vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, denunció a través de la red social X que el ataque “con bombas antibúnker” contra la Universidad Tecnológica Sharif “es un símbolo de la locura y la ignorancia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Irán denuncia ataques a 30 universidades y centros de educación superior durante la guerra.

Según las autoridades iraníes, desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, más de 30 universidades y centros de educación superior han sido alcanzados en ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad Shahid Beheshti, ambas en Teherán, además de la Universidad Tecnológica de Isfahán.

Irán reporta 25 muertos mientras se cumple el plazo que dio Trump para la liberación del estrecho de Ormuz

Se han registrado por lo menos 25 personas fallecidas a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, del lunes por la madrugada, según fuentes oficiales.

Las mismas fuentes sostuvieron que los ataques se dieron a lo largo y ancho de todo el país. Incluso, residentes de Teherán aseguraron haber visto explosiones y aviones sobrevolando el cielo de la capital iraní durante horas.

A su vez, las autoridades iraníes afirmaron que los ataques impactaron en zonas civiles, donde se incluyeron plazas populares y el recinto de una universidad.

Bombardeo en Irán. Foto: EFE.

Irán lanzó ataques en Medio Oriente

La ofensiva estadounidense-israelí provocó la respuesta bélica del régimen islamista, que lanzó ataques contra Israel y contra varios países afines a Occidente en el Golfo Pérsico.

En la ciudad de Haifa se halló a dos personas muertas entre los escombros de un edificio.

En ese sentido, tanto Kuwait como los Emiratos Árabes Unidos activaron sus defensas aéreas para prevenir potenciales ataques iraníes.

Cabe recordar que esta escalada del conflicto en Medio Oriente se da en el contexto de la guerra que sostienen principalmente estos tres países y mientras transcurre el plazo de 48 horas que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para liberar el estrecho de Ormuz. Ese mismo plazo vence a las 00.00 h (hora del meridiano de Greenwich) del martes 7 de abril, es decir, en unas pocas horas.

En ese lapso, Trump obligaba a la nación liderada por los ayatolás a dejar el paso libre a través del estrecho de Ormuz, un cruce marítimo que aglutina el 20% del petróleo mundial que se comercializa por gigantes petroleros.

EE.UU. e Israel lanzaron ataques en Irán. Foto: Captura de video.

Irán, por su parte, se niega a liberar el paso que es controlado por la Guardia Revolucionaria iraní y afirma que esta negativa de libre circulación se mantendrá de ahora en más y que aquellas embarcaciones que decidan transitar sus aguas deberán pagarle una especie de peaje a Irán.

Entretanto, los mensajes cruzados y confusos continúan desarrollándose. El propio Trump afirmó en reiteradas oportunidades en las últimas horas que su Administración está al habla con líderes iraníes para lograr una tregua, pero al mismo tiempo amenaza al país al decir que se “desatará el infierno” sobre ellos si no liberan el estrecho mencionado. Quizá, en este punto, sea lo único en lo que EE.UU. e Irán estén de acuerdo, porque Teherán también afirmó que se “desatará el infierno” para Washington si es que persisten con los ataques en Medio Oriente.