Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Tras confirmarse el rescate del piloto estadounidense del caza F-15 atacado por Irán cuando sobrevolaba su territorio el pasado viernes, el presidente republicano Donald Trump celebró el suceso con un mensaje a través de su red Truth Social.

Debido a esto, la escalada bélica se intensificó en Medio Oriente. Y es que tanto Trump como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presionan a Teherán para que abra el estrecho de Ormuz, paso marítimo que mantiene bloqueado desde hace semanas.

La disputa por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

EE.UU. rescató al soldado perdido en Irán

Durante la madrugada, Trump confirmó el rescate del piloto del caza F-15E Strike Eagle atacado por Irán el viernes pasado. El régimen persa intentó también hallarlo y hasta ofrecía dinero a la población para encontrarlo con vida, pero no lo lograron.

Trump afirmó que, pese a que está herido, “estará perfectamente bien”, por lo que se encuentra “sano y salvo”. Y dio detalles de lo que fue el rescate al afirmar que implicó “decenas de aeronaves” y que “Estados Unidos había estado monitoreando su ubicación las 24 horas del día, y planificando diligentemente su rescate”.

Finalmente, fiel a su estilo, destacó en mayúscula: “¡Lo tenemos!“, en referencia a que pudieron rescatarlo.

“El infierno se apoderará de Irán”

La advertencia no es nueva, pero ya está pasando el plazo de 48 horas que había dado Trump a Irán para que liberara el estrecho de Ormuz “antes de que el infierno se apodere de ellos”.

La hora límite está fijada para el 6 de abril a las 20:00 del Este de los Estados Unidos (00:00 del martes).

Soldados de Estados Unidos. Foto: Reuters/Kim Hong-Ji

“¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”, fue la publicación de Trump respecto del tema.

Irán está negado a dejar el paso libre por el estrecho de Ormuz

Pese a la amenaza de los EE.UU., la posición del régimen islamista es que el estrecho de Ormuz no vuelva a tener la categoría que tenía previo a la guerra. Según el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, “el estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes”.

Por tanto, se detalla que Teherán pretende proceder legislativamente para imponer un costo de navegación de los barcos que crucen este estrecho, el cual deberá ser pagado en riales (la moneda nacional de Irán). Según recogió la agencia de noticias Tasnim, “la gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar”.

Cabe señalar que en los últimos días, Irán solo ha permitido el paso de aquellos barcos con banderas de países que han rechazado de forma abierta la guerra en Medio Oriente y se han manifestado en contra de Estados Unidos e Israel.

Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La advertencia de Trump elevó aún más la tensión verbal entre Washington y Teherán. Desde Irán, el mando militar central reaccionó al ultimátum con una negativa tajante.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, descalificó la amenaza estadounidense como una medida “débil, impulsiva, desequilibrada y absurda”, y lanzó una advertencia directa al afirmar que “se abrirán para ellos las puertas del infierno”, retomando las palabras del líder estadounidense.

Abdollahi, responsable de coordinar las acciones entre el Ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, aseguró además que, si se produjera cualquier agresión, “todas las instalaciones empleadas por las fuerzas de Estados Unidos, así como las del régimen sionista (Israel), serán blanco de ataques constantes y devastadores, sin restricción alguna”.