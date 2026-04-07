Ataque aéreo en la isla de Kharg, en Irán. Imagen creada con IA. Foto: Grok.

La República Islámica de Irán reportó explosiones en la isla de Kharg, esta porción de tierra en donde se alberga el 90% de la producción de petróleo del país y que pasa a ser un objetivo estratégico para Teherán y para los Estados Unidos, en esta guerra que mantienen abierta desde el pasado 28 de febrero.

Los medios estatales persas confirmaron ataques aéreos en Kharg este martes. La encargada de dar a conocer la noticia fue el medio estatal Mehr y también hizo lo propio el canal qatarí Al Araby.

Ataques en la isla de Kharg, en Irán. Video: X/@AtlasGlobalNow

A su vez, el medio Axios citó a un alto funcionario de los EE.UU. que no fue identificado, pero quien confirmó los ataques y que fueron hechos por Washington. El reporte indica que solo fue atacada la zona militar de la isla, sin afectar la infraestructura de procesamiento del crudo, así como tampoco las instalaciones de carga.

La ubicación estratégica de la isla de Kharg es notable para Irán, dado que a su alrededor posee aguas muy profundas que le facilitan la carga a los barcos petroleros que se acercan a ella.

A esto hay que sumarle las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que días atrás mencionó ver con buenos ojos la idea de “apropiarse del petróleo de Irán”, por lo que el control de esta isla pasaba a ser un factor importante. “Queremos ese petróleo y podríamos tomar la isla”, había dicho el mandatario republicano.

A horas de que se “desate el infierno”

Trump cuenta las horas hasta que venza el ultimátum que le dio a Irán para que su Guardia Revolucionaria libere el estrecho de Ormuz. El plazo vence a las 20.00 h de este martes (hora de Washington), es decir, a las 21.00 h de Argentina.

Asimismo, Trump redobló la apuesta al pronunciar recientemente a través de su red social Truth Social lo siguiente: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, en referencia a la población civil iraní.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso ¿quién sabe?”, continuó el mandatario republicano.

Y agregó: “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.