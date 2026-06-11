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Evolución del tiempo en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 14 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 25 - 73 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Noreste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nevada con cielo cubierto
-1°
Viento
Sureste 6 - 17 km/h
Lluvia
30% 0.2 cm
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-1°
Viento
Sur 7 - 23 km/h
Lluvia
30% 0.1 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:53
Puesta del sol17:11
Horas de luz7h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:53 y se pone a las 17:11, dando aproximadamente 7h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 25 - 73 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 30 - 39 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 26 - 28 km/h 0% Cubierto
03:00 -3° -3° Oeste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -3° -3° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -3° -3° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -4° -4° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -3° -3° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
08:00 -3° -3° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -3° -3° Noreste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -3° -3° Noreste 1 - 8 km/h 0% Cubierto
11:00 -2° -2° Noreste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
12:00 -1° Este 1 - 9 km/h 0% Cubierto
13:00 -1° Este 2 - 11 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 2 - 11 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
16:00 -1° -1° Sureste 5 - 14 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
17:00 -1° -1° Sureste 6 - 17 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
18:00 -1° -1° Sureste 6 - 19 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
19:00 -1° -1° Sur 6 - 19 km/h 40% 0.3 cm Nevada con cielo cubierto
20:00 -1° -1° Sur 7 - 24 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
21:00 -1° -1° Sur 7 - 24 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
22:00 -1° -1° Sur 7 - 23 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 -2° -2° Sur 8 - 24 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 -2° -2° Suroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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