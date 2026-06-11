11 de junio de 1580: dónde fue la refundación de Buenos Aires y qué hay hoy en ese lugar

Fundación de Buenos Aires en 1580 Foto: Archivo

Mucho antes de convertirse en una de las capitales más emblemáticas de América Latina, Buenos Aires tuvo que empezar de nuevo. La refundación del 11 de junio de 1580 no solo marcó el nacimiento definitivo de la ciudad: también dejó una huella que todavía puede recorrerse a pie en pleno centro porteño.

La refundación de Buenos Aires que cambió la historia del Río de la Plata

Buenos Aires fue fundada dos veces, y esa doble raíz histórica sigue siendo una de las particularidades más llamativas de su origen. La primera fundación ocurrió en 1536, bajo el mando de Pedro de Mendoza, pero ese asentamiento no logró consolidarse. La segunda, la decisiva, fue encabezada por Juan de Garay el 11 de junio de 1580, cuando estableció la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre.

Garay llegó desde Asunción con una expedición que buscaba algo más que levantar un poblado: pretendía asegurar un puerto estratégico sobre el Río de la Plata, ordenar el reparto de tierras y crear una base política y comercial estable para la región. Tras su llegada, se concretó el reparto de solares y también se estableció el Cabildo de Buenos Aires, una institución clave en la organización colonial.

La elección del lugar no fue casual. Las aguas poco profundas del Río de la Plata ofrecían una defensa natural frente a posibles ataques enemigos, y al mismo tiempo el emplazamiento permitía conectar el interior con la salida atlántica. Esa combinación convirtió a la refundación de 1580 en un punto de inflexión para la historia del actual territorio argentino.

Dónde fue exactamente la refundación de Buenos Aires y qué hay hoy en ese lugar

Aunque muchas personas asocian los orígenes porteños con San Telmo o Parque Lezama, la referencia histórica más aceptada para la segunda fundación es la actual Plaza de Mayo y su entorno inmediato. Fuentes oficiales del Gobierno porteño indican que ese punto de la ciudad fue el lugar donde Juan de Garay llevó adelante la segunda fundación, y que alrededor de esa plaza fue creciendo la aldea original.

Plaza de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

Dicho de otra manera: el sitio de la refundación hoy coincide con el corazón político e institucional de la Argentina. Allí se levantan o se concentran edificios y símbolos fundamentales como la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral Metropolitana y la propia Plaza de Mayo, que con el paso de los siglos se transformó en escenario de algunos de los hechos más importantes de la historia nacional.

Incluso la Legislatura porteña remarca que, según los historiadores, la ciudad se fundó en los alrededores de la actual Plaza de Mayo, lo que refuerza la centralidad de esa zona como el punto desde donde comenzó a desplegarse la traza urbana de la Buenos Aires definitiva.

De Plaza Mayor a Plaza de Mayo: la marca urbana que sobrevivió más de cuatro siglos

Después de 1580, la pequeña ciudad comenzó a tomar forma con una lógica típica del urbanismo colonial español. Para comienzos del siglo XVII ya contaba con unas 250 manzanas rectangulares, además de un fuerte, conventos y viviendas de barro y paja. Lo que al principio era una población modesta y periférica fue ganando peso político y económico con el paso del tiempo.

Hacia mediados del siglo XVII, la población ya rondaba los 3.000 habitantes, y en 1776 Buenos Aires dio otro salto decisivo al convertirse en capital del Virreinato del Río de la Plata. Desde entonces, el puerto y la ciudad adquirieron una relevancia cada vez mayor en las rutas comerciales, administrativas y políticas del sur del continente.

¿Cómo hablaban los porteños? Foto: Archivo

Por eso, cuando hoy alguien atraviesa Plaza de Mayo, no solo recorre un punto turístico o institucional: camina sobre el espacio donde la ciudad consiguió, por fin, perdurar. Esa continuidad histórica explica por qué la plaza más antigua de Buenos Aires sigue siendo también una de las más simbólicas.

El dato que genera confusión: por qué muchos creen que todo empezó en Parque Lezama

Parte de la confusión histórica surge porque Parque Lezama está más vinculado a la hipótesis de la primera fundación de 1536, la de Pedro de Mendoza, y no a la refundación definitiva de 1580 encabezada por Garay. Distintas fuentes oficiales de la Ciudad señalan que algunos historiadores ubican allí el primer asentamiento, y por eso en ese parque existe un monumento recordatorio dedicado a esa etapa temprana.

Hoy, ese espacio de San Telmo alberga además el Museo Histórico Nacional, que funciona en la antigua casona vinculada a la quinta de Gregorio Lezama. El museo está sobre Defensa 1600, dentro del entorno del parque, y se convirtió en uno de los lugares más representativos para quienes quieren profundizar en la historia argentina.

Parque Lezama, sitio histórico de Buenos Aires. Foto: Pato Daniele

En otras palabras, si se habla de la primera fundación, la conversación suele llevar a Parque Lezama; si se habla de la segunda y definitiva, el punto clave es Plaza de Mayo. Esa diferencia es fundamental para entender con precisión dónde “nació” la Buenos Aires que efectivamente sobrevivió y creció hasta convertirse en metrópolis.

Qué significa hoy recordar el 11 de junio de 1580

Recordar la refundación de Buenos Aires no es solo revisar una efeméride. Es volver al momento en que la ciudad encontró un centro, una organización y una proyección política duradera. El 11 de junio de 1580 no fue apenas una ceremonia colonial: fue el punto de partida de una trama urbana, institucional y simbólica que todavía ordena la vida porteña.

Por eso, cada aniversario de esa fecha invita a mirar el mapa con otros ojos. La Plaza de Mayo no es solamente el kilómetro emocional de la política argentina: también es el sitio donde Buenos Aires volvió a empezar. Y esa persistencia, en una ciudad tan cambiante, quizás sea el dato histórico más fascinante de todos.