Trump debe elegir entre una operación militar “imposible” o firmar un “mal acuerdo” con Irán:

La Guardia Revolucionaria iraní ironiza con la posición que deberá tomar Donald Trump. Foto: EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán sentenció este domingo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debe elegir entre una operación militar “imposible” o llegar a un “mal acuerdo” con Teherán.

“El margen de decisión de Estados Unidos se ha reducido”, lanzó la inteligencia de la Guardia en la red social X.

Y agregó: “Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”, frase que resuena aún más luego de que la nación persa enviara una propuesta de acuerdo de paz a Washington, la cual el propio Trump en la noche de este sábado afirmó que la analizaría, aunque agregó que “no puedo imaginar que sea aceptable”.

Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Irán le pone plazos a EE.UU.

También la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el país puso un plazo para que las fuerzas estadounidenses levantasen el bloqueo a los puertos iraníes, así como también para con los barcos, aunque no se brindó detalle de cuál es la fecha límite que habrían elegido.

De acuerdo con la agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, Irán habría presentado a Estados Unidos una propuesta compuesta por 14 puntos, utilizando a Pakistán como intermediario, con el objetivo de poner fin de manera definitiva al conflicto iniciado el 28 de febrero. Las hostilidades se detuvieron tras una tregua prorrogada sin fecha límite, con la intención de facilitar negociaciones de paz.

Guardia Revolucionaria de Irán. Foto: EFE.

Entre las principales medidas planteadas se incluyen compromisos de no agresión militar, la retirada de tropas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo naval y la liberación de activos iraníes congelados. También se contempla el pago de compensaciones, el fin de las sanciones y el cese total de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, así como la creación de un nuevo mecanismo para regular el estrecho de Ormuz.

Ambos países celebraron un encuentro de alto nivel en Islamabad los días 11 y 12 de abril, aunque no lograron alcanzar un acuerdo para terminar el conflicto. Desde entonces, no se ha concretado una reanudación formal del diálogo, si bien continúan los intercambios de mensajes entre las partes.