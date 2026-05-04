EE.UU. negó que uno de sus buques haya sido atacado por Irán. Foto: REUTERS

El estrecho de Ormuz es el protagonista central de la guerra en Medio Oriente que ya supera más de dos meses de iniciada. Este pequeño pasaje marítimo fue permanentemente intervenido tanto por Irán como por Estados Unidos en lo que respecta al paso libre de embarcaciones, lo que ha originado que las tensiones se incrementaran aún más.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses desmintió que uno de sus navíos militares haya sido atacado o interceptado por Irán, luego de que la nación islámica hubiera informado de un embiste satisfactorio contra una embarcación norteamericana.

La guerra en Medio Oriente no se detiene, con el estrecho de Ormuz como protagonista. Foto: Grok.

Lo que se informó desde Washington es que esta embarcación que intentaba atravesar el estrecho de Ormuz no sufrió ningún tipo de ataque por parte de Irán: “Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación ‘Project Freedom’ y el bloqueo naval de los puertos iraníes”, señaló el Comando Central a través de X.

Irán había informado de un ataque contra un barco de EE.UU.

Anteriormente, la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, había anunciado un ataque en donde dos misiles habían alcanzado un buque de los Estados Unidos.

Fars, apoyándose en fuentes oficiales, aseguró que dos misiles impactaron contra este navío de la Armada estadounidense en las cercanías del puerto de Jask, en la zona sur del estrecho de Ormuz.

También Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria, citó a una fuente militar e informó: “Irán está preparado para cualquier escenario en el estrecho de Ormuz. Ya se realizaron los primeros disparos”.

“Cualquier fuerza armada” que circule por el estrecho de Ormuz será atacada por Irán

Horas antes, el Ejército de Irán había advertido que cualquier buque (en donde se incluían los estadounidenses) que circulase por el estrecho de Ormuz, sería atacado por ellos.

Esta advertencia se dio luego de los anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde presentó una operación para liberar las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo de Teherán. La misma quedó bautizada como “Project Freedom” (Proyecto Libertad) para que las Fuerzas Armadas estadounidenses “guíen” barcos mercantes a través del estrecho de Ormuz.

Donald Trump anunció el "Project Freedom" para escoltar barcos por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Pero, una declaración del comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, pone más dificultades en el asunto: “Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”.

Y el militar también exigió “a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida”.

Cabe recordar que en la actualidad, el estrecho de Ormuz está bajo un doble bloqueo por parte de Irán y Estados Unidos, donde el primero mantiene restringido el paso como respuesta a los ataques del pasado 28 de febrero, mientras que el segundo intercepta cualquier barco que tenga como destino los puertos iraníes o que salga de ellos.

En ese sentido, también Trump adelantó que cualquier tipo de interferencia con la operación “Project Freedom” “será tratada por la fuerza”.