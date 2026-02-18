Paraguay construirá un Tren de Cercanías con la ayuda de Emiratos Árabes Unidos. Foto: El Cronista

El histórico proyecto para reactivar el sistema ferroviario en Paraguay sumó un avance clave tras la consolidación de un acuerdo estratégico con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) destinado a implementar un Tren de Cercanías eléctrico en el área metropolitana de la capital.

El plan prevé utilizar la franja de dominio del antiguo Ferrocarril Carlos Antonio López como base de infraestructura para un sistema que busca aliviar la congestión vehicular en el Departamento Central, la zona más poblada del país.

El plan prevé utilizar la franja de dominio del antiguo Ferrocarril Carlos Antonio López como base de infraestructura. Foto: El Cronista

De acuerdo con datos del medio especializado ‘Mundo Fluvial, Marítimo, Portuario y Empresarial de Paraguay’, el trazado total del tren será de 44 kilómetros y conectará la estación central de Asunción con la ciudad de Ypacaraí.

El desarrollo se dividirá en dos etapas. La primera abarcará entre 18 y 20 kilómetros (el tramo de mayor demanda) y tiene inicio de obras previsto para fines de 2026 o comienzos de 2027, con un plazo estimado de ejecución de 36 meses.

La segunda fase extenderá la línea desde Luque hasta Ypacaraí, completando el recorrido total e incorporando a localidades intermedias como Areguá y Patiño.

El trazado total será de 44 kilómetros y conectará la estación central de Asunción con la ciudad de Ypacaraí. Foto: El Cronista

El sistema está diseñado para transportar unos 40.000 pasajeros diarios (alrededor de 15 millones al año en su etapa inicial) mediante trenes eléctricos de piso bajo similares a los modelos ligeros europeos, lo que facilitará la accesibilidad y reducirá el impacto ambiental.

Los problemas legales que deberá resolver Paraguay

El financiamiento incluye una donación de 15 millones de dólares destinada a fortalecer las capacidades de Ferrocarriles del Paraguay S.A.. Sin embargo, el proyecto aún requiere pasos institucionales.

El Congreso Nacional debe aprobar cambios legales que permitan la adjudicación directa bajo modalidad de acuerdos entre Estados, y la liberación de la franja ferroviaria continúa siendo el principal desafío operativo, tarea que demandará coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas, gobiernos locales y la empresa ferroviaria estatal.