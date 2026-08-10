Pánico, personas atrapadas y desesperación: los videos más impactantes del terremoto que azotó Colombia

Temblor en Colombia Foto: -

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y provocó graves daños en varias ciudades. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, a 82 kilómetros de profundidad.

El sismo ocurrió a las 7:34 hora local y se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, entre otras localidades.

Según los primeros reportes, más de 50 personas murieron en Pereira y 20 edificios colapsaron en Bogotá. También se registraron daños estructurales en viviendas y edificios de Cali, Manizales y Pereira, donde incluso resultó afectado el aeropuerto.

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