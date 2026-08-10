comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pánico, personas atrapadas y desesperación: los videos más impactantes del terremoto que azotó Colombia

El sismo ocurrió a las 7:34 hora local y se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, entre otras localidades. Videos que empezaron a circular por redes sociales muestran la magnitud de los destrozos, con grandes estructuras viniéndose abajo, autos aplastados por escombros y gente huyendo desesperada.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Temblor en Colombia
Temblor en Colombia Foto: -
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y provocó graves daños en varias ciudades. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, a 82 kilómetros de profundidad.

El sismo ocurrió a las 7:34 hora local y se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, entre otras localidades.

Según los primeros reportes, más de 50 personas murieron en Pereira y 20 edificios colapsaron en Bogotá. También se registraron daños estructurales en viviendas y edificios de Cali, Manizales y Pereira, donde incluso resultó afectado el aeropuerto.

Los videos más estremecedores del terremoto en Colombia

TerremotoColombia
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

    Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

  2. Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

    Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

  3. Un "muro de drones" contra Rusia:de qué se trata la nueva iniciativa de la OTAN

    Un "muro de drones" contra Rusia: de qué se trata la nueva iniciativa de la OTAN

  4. Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

    Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

  5. La ley laboral lo confirma:hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización

    La ley laboral lo confirma: hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar