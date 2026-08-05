La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto: Michael Brochstein/Sipa USA via

La Embajada de Estados Unidos en Argentina elevó la presión sobre directivos de la Cooperativa CALF, la principal distribuidora de energía eléctrica de Neuquén, por una negociación que la entidad mantenía con la empresa china Huawei. El conflicto se originó por un posible acuerdo para instalar un data center en la provincia, una iniciativa que generó preocupación en Washington por la eventual presencia de tecnología china en una zona estratégica vinculada a Vaca Muerta.

Para el gobierno estadounidense, Huawei representa un riesgo para su seguridad nacional. La compañía está en el centro de la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, y en la Casa Blanca sostiene que, pese a su carácter formal de empresa privada, mantiene vínculos con el Partido Comunista y el Ejército chino. Por ese motivo, desde hace años impulsa restricciones para evitar que aliados internacionales adopten infraestructura tecnológica de la firma.

Según informó a Clarín el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, la advertencia alcanzó a los directivos de CALF que participaran del eventual acuerdo con Huawei. El diplomático aclaró que, desde la mirada de Washington, no se trata de una intromisión en la soberanía argentina, sino de una cuestión vinculada a la seguridad de Estados Unidos.

El mensaje habría incluido la posibilidad de revocar o cancelar visas de ingreso a Estados Unidos a los integrantes del consejo de administración de la cooperativa involucrados en la negociación. De acuerdo con fuentes de la empresa, la medida podría alcanzar a unos 18 directivos, entre miembros del consejo, un síndico titular y un suplente.

EEUU podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China.

El tema tomó estado público después de que medios patagónicos revelaran la tensión entre la cooperativa y la representación diplomática estadounidense. CALF no hizo declaraciones inicialmente, pero envió una nota formal a la Embajada de Estados Unidos, con copia a la Cancillería argentina, para pedir precisiones sobre los alcances de la advertencia.

En diálogo con el medio citado, Lamelas defendió la postura de su país y remarcó que la preocupación está enfocada únicamente en el posible acuerdo entre CALF y Huawei. Además, recordó una frase atribuida al secretario de Estado, Marco Rubio: “El ingreso a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.

Desde la Embajada sostienen que el gobierno estadounidense revisa de manera permanente los criterios de elegibilidad para otorgar visas y que puede restringir el ingreso de personas o entidades cuyas acciones considere contrarias a sus intereses de seguridad nacional. En abril, el Departamento de Estado amplió su política de restricciones para ciudadanos del hemisferio occidental que, según Washington, actúen en favor de gobiernos, agentes o empresas vinculadas a países considerados adversarios.

La cooperativa, por su parte, rechazó haber recibido objeciones técnicas por canales institucionales y cuestionó lo que describió como “presiones informales vinculadas a Huawei mediante advertencias sobre visas”. También sostuvo que su política de compras se basa en criterios de calidad, precio, financiamiento y servicio.