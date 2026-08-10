Unión 1 - 2 Central Córdoba (SE): así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

97´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Unión y Central Córdoba (SE) por Torneo Clausura 2026.

97´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Moyano.

96´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Julián Palacios fue bloqueado por Yuri Casermeiro.

96´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Mauro Luna Diale.

94´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

94´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Ignacio Malcorra y el remate se va afuera.

94´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Mauro Luna Diale.

63´ Tarjeta amarilla para Unión

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Vargas.