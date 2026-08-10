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Unión 1 - 2 Central Córdoba (SE): así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en 15 de abril.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Unión vs Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026.
Unión vs Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Unión 1 - 2 Central Córdoba (SE).

Unión vs Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

97´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Unión y Central Córdoba (SE) por Torneo Clausura 2026.

97´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Moyano.

96´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Julián Palacios fue bloqueado por Yuri Casermeiro.

96´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Mauro Luna Diale.

94´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

94´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Ignacio Malcorra y el remate se va afuera.

94´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Mauro Luna Diale.

63´ Tarjeta amarilla para Unión

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Vargas.

92´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

91´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Yuri Casermeiro.

91´ Cambio en Unión

Entra Eric Ramírez y sale Lucas Menossi.

90´ Tarjeta amarilla para Unión

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Julián Palacios.

89´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

88´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Moyano fue bloqueado por Matías Mansilla.

88´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

88´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Cristian Tarragona y el remate se va afuera.

86´ Cambio en Central Córdoba (SE)

Entra Marco Iacobellis y sale Diego Barrera.

86´ Cambio en Central Córdoba (SE)

Entra Ezequiel Naya y sale Michael Santos.

84´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alex Maizon Rodriguez fue bloqueado por Alejandro Maciel.

84´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.

83´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcelo Estigarribia fue bloqueado por Alan Aguerre.

82´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcelo Estigarribia fue bloqueado por Alan Aguerre.

78´ Tarjeta amarilla para Unión

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Menossi.

75´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Horacio Tijanovich.

73´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

73´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Julián Palacios y el remate se va afuera.

72´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

72´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Cristian Tarragona y el remate se va afuera.

70´ Cambio en Central Córdoba (SE)

Entra Tiago Cravero y sale Lucas González.

70´ Cambio en Central Córdoba (SE)

Entra Santiago Moyano y sale Leonardo Sequeira.

70´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcelo Estigarribia fue bloqueado por Alan Aguerre.

69´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Julián Palacios fue bloqueado por Yuri Casermeiro.

68´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leonardo Sequeira.

68´ Cambio en Unión

Entra Mauro Luna Diale y sale Joaquín Mosqueira.

67´ Cambio en Unión

Entra Juan Pintado y sale Lautaro Vargas.

63´ Tarjeta amarilla para Unión

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Vargas.

67´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Ignacio Malcorra y el remate se va afuera.

67´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Julián Palacios fue bloqueado por Alejandro Maciel.

65´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.

65´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Darío Cáceres fue bloqueado por Cristian Tarragona.

64´ Cambio en Central Córdoba (SE)

Entra Yuri Casermeiro y sale Facundo Mansilla.

62´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.

61´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.

60´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonardo Sequeira fue bloqueado por Bruno Pittón.

60´ Cambio en Unión

Entra Marcelo Estigarribia y sale Misael Aguirre.

56´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

55´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Misael Aguirre y el remate se va afuera.

55´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Alan Aguerre.

53´ Goool de Central Córdoba (SE)

¡Testazo letal! Facundo Mansilla anota para Central Córdoba (SE) tras conectar un cabezazo.

50´ Gooool de Central Córdoba (SE)

Michael Santos marca para Central Córdoba (SE).

50´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Michael Santos fue bloqueado por Matías Mansilla.

49´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Joaquín Mosqueira fue bloqueado por Matías Vera.

48´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alex Maizon Rodriguez fue bloqueado por Alan Aguerre.

48´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.

47´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Vargas fue bloqueado por Facundo Mansilla.

47´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Lautaro Vargas y el remate se va afuera.

46´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.

45´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Julián Palacios fue bloqueado por Darío Cáceres.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el 15 de abril!

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el 15 de abril! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Alejandro Maciel.

45´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Darío Cáceres fue bloqueado por Matías Mansilla.

38´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Horacio Tijanovich.

38´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

38´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Horacio Tijanovich y el remate se va afuera.

37´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Alan Aguerre.

36´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Julián Palacios.

35´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Julián Palacios fue bloqueado por Alan Aguerre.

35´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Joaquín Mosqueira fue bloqueado por Alan Aguerre.

34´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

33´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Menossi fue bloqueado por Alan Aguerre.

29´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

27´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

27´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Leonardo Sequeira y el remate se va afuera.

26´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE)

Posición adelantada de Michael Santos.

26´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

25´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

22´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas González fue bloqueado por Juan Pablo Ludueña.

20´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.

16´ Gooool de Unión

Lucas Menossi marca para Unión con asistencia de Julián Palacios.

13´ Fuera de juego en Unión

Posición adelantada de Lautaro Vargas.

12´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

11´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Joaquín Mosqueira y el remate se va afuera.

11´ Córner para Unión

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.

6´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

2´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Facundo Mansilla.

2´ ¡Unión se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Alan Aguerre.

2´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Leonardo Sequeira.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el 15 de abril, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Unión y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.

Formación confirmada de Unión

Titulares

  • (21) Matías Mansilla
  • (18) Lucas Ayala
  • (26) Juan Pablo Ludueña
  • (2) Alex Maizon Rodriguez
  • (35) Lautaro Vargas
  • (10) Ignacio Malcorra
  • (5) Lucas Menossi
  • (17) Joaquín Mosqueira
  • (20) Julián Palacios
  • (31) Misael Aguirre
  • (25) Cristian Tarragona

Suplentes

    Entrenador: Leonardo Madelón

    Formación confirmada de Central Córdoba (SE)

    Titulares

    • (25) Javier Vallejos
    • (2) Alejandro Maciel
    • (6) Facundo Mansilla
    • (20) Fernando Martínez
    • (33) Santiago Moyano
    • (7) Diego Barrera
    • (18) Lucas González
    • (10) Marco Iacobellis
    • (11) Horacio Tijanovich
    • (22) Matías Vera
    • (27) Michael Santos

    Suplentes

      Entrenador: Sebastián Domínguez

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Unión y Central Córdoba (SE)?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: ESPN, ESPN Premium se encargan de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Unión vs. Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Unión recibe a Central Córdoba (SE) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Unión de Santa FeCentral Córdoba de Santiago del EsteroTorneo ClausuraFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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