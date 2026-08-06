La misión Chang'e-6 permitió obtener las primeras muestras de la cara oculta de la Luna y mejorar su mapa geológico.

China dio un nuevo paso en la exploración espacial al presentar una versión actualizada de su mapa geológico global de la Luna, elaborado con información obtenida a partir de las primeras muestras recolectadas en la cara oculta del satélite.

El trabajo incorpora datos de la misión Chang’e-6, que en 2024 consiguió traer material lunar a la Tierra por primera vez desde una región que nunca había sido explorada mediante muestras directas. Los resultados permitieron a los científicos ajustar la historia geológica de la Luna y revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre su composición.

El nuevo mapa lunar de China incorpora miles de estructuras geológicas y datos sobre la composición del satélite. Foto: Freepik

¿Cómo es el nuevo mapa geológico lunar de China?

El mapa fue desarrollado a una escala de 1:5 millones y representa uno de los registros geológicos más completos realizados hasta ahora sobre la superficie lunar.

Entre sus principales características incluye:

Más de 13.000 cráteres de impacto identificados.

81 cuencas geológicas clasificadas.

14 tipos de estructuras presentes en la superficie lunar.

17 categorías de rocas.

Además, la nueva versión incorpora información reciente del programa Chang’e, con criterios cartográficos actualizados para representar con mayor precisión las distintas formaciones del satélite.

Los científicos chinos identificaron por primera vez gabronorita en una de las regiones más profundas de la Luna. Foto: X.

El hallazgo que revelaron las muestras de Chang’e-6

Uno de los descubrimientos más importantes surgió del análisis de las muestras obtenidas por Chang’e-6 en la cuenca Polo Sur-Aitken.

Los investigadores detectaron por primera vez gabronorita, una roca que aporta información sobre las capas profundas de la Luna y permite estudiar materiales que podrían provenir del interior del satélite.

Este descubrimiento resulta especialmente relevante porque la cuenca Polo Sur-Aitken es considerada una de las regiones más antiguas y profundas de la superficie lunar, por lo que sus materiales pueden aportar datos clave sobre los primeros momentos de formación de la Luna.

Científicos de China descubrieron dos nuevos minerales lunares, 'Piedra Chang’e de Magnesio' y 'Piedra Chang’e de Cerio'. Foto: RT.

¿Para qué servirá el nuevo mapa de la Luna?

Los científicos chinos indicaron que esta actualización tendrá aplicaciones en futuras misiones espaciales, especialmente para elegir zonas de aterrizaje y planificar investigaciones científicas.

Además, el mapa será utilizado como herramienta de apoyo para el desarrollo de la futura Estación Internacional de Investigación Lunar impulsada por China junto con otros países.

La información obtenida permitirá conocer mejor los recursos disponibles en la superficie lunar y evaluar posibles lugares donde podrían instalarse futuras infraestructuras.

China prepara nuevas misiones al polo sur lunar

El programa lunar chino continuará con la misión Chang’e-7, prevista para explorar el polo sur de la Luna con el objetivo de investigar la presencia de hielo de agua, un recurso considerado fundamental para futuras misiones tripuladas.

La actualización del mapa servirá para planificar futuras misiones y elegir zonas de aterrizaje en el satélite. Foto: RT.

Posteriormente, la misión Chang’e-8 buscará analizar la posibilidad de utilizar recursos lunares para desarrollar tecnologías de aprovechamiento en el propio satélite.

En paralelo, China mantiene su objetivo de enviar astronautas a la Luna antes de 2030, dentro de un ambicioso programa espacial que busca posicionar al país como uno de los principales actores en la nueva etapa de exploración lunar.