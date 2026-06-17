Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe

Pocos conocen su nombre, pero esta diminuta isla esconde un valor incalculable. Si deja de existir, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá de sus costas, y sobre todo en el acceso a recursos estratégicos del futuro.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Isla de Aves apenas sobresale sobre el nivel del mar, pero su ubicación estratégica le permite a Venezuela proyectar derechos sobre una vasta extensión del Caribe.
La Isla de Aves apenas sobresale sobre el nivel del mar, pero su ubicación estratégica le permite a Venezuela proyectar derechos sobre una vasta extensión del Caribe. Foto: Pinterest.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En medio de los crecientes desafíos que plantea el cambio climático y el aumento del nivel del mar, un pequeño territorio venezolano ubicado en el Caribe se encuentra bajo la lupa de expertos, geógrafos y especialistas en derecho internacional. Se trata de la Isla de Aves, un diminuto banco de arena y coral cuya existencia tiene implicancias que van mucho más allá de su tamaño y que podría influir en el futuro de los límites marítimos de Venezuela.

Aunque apenas sobresale unos pocos metros sobre el nivel del mar, esta formación insular es considerada uno de los enclaves geopolíticos más importantes del país sudamericano. Su relevancia radica en que permite proyectar derechos sobre una vasta extensión de mar Caribe, una zona rica en recursos pesqueros y con potencial energético. Sin embargo, la erosión costera, los huracanes y el avance del océano alimentan las dudas sobre su futuro.

La base científico-naval instalada en la isla garantiza la presencia permanente de Venezuela en uno de los territorios más disputados y valiosos de la región. Foto: Unsplash.

¿Qué es la Isla de Aves y dónde está ubicada?

La Isla de Aves se encuentra en el mar Caribe, a unos 560 kilómetros al norte de la costa continental venezolana y al oeste del arco de las Antillas Menores. Se trata de una estrecha formación de arena y coral de apenas unos cientos de metros de longitud, cuya altura máxima ronda los cuatro metros sobre el nivel del mar.

No obstante, su reducido tamaño no impide que tenga una enorme importancia estratégica. Desde hace décadas, Venezuela mantiene una presencia permanente en el lugar mediante una base científico-naval construida sobre pilotes, desde donde realiza tareas de vigilancia, investigación y monitoreo ambiental.

Contenido Recomendado

La isla alemana donde no circulan autos:el “territorio especial” de la UE en el mar del Norte

La isla alemana donde no circulan autos: el “territorio especial” de la UE en el mar del Norte

La “isla inútil” del Caribe que fue despreciada por no tener oro y hoy es una joya del turismo

La “isla inútil” del Caribe que fue despreciada por no tener oro y hoy es una joya del turismo

¿Por qué esta isla le permite a Venezuela reclamar miles de kilómetros de mar?

La importancia de la Isla de Aves está vinculada a la interpretación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Venezuela sostiene que se trata de una isla plenamente constituida y no de una simple roca o banco de arena.

Si esa interpretación prevalece, el territorio puede generar una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas, otorgando al país derechos sobre una extensa superficie marítima. Diversos países del Caribe han cuestionado históricamente esta posición debido a las dimensiones extremadamente reducidas de la isla, aunque Venezuela mantuvo sus reclamos y su presencia efectiva en la zona.

A pesar de su reducido tamaño, este enclave alberga importantes colonias de aves marinas y zonas de anidación de tortugas, convirtiéndose en un refugio clave para la biodiversidad. Foto: Pinterest.

Por esta razón, cualquier modificación significativa en las características físicas del territorio podría reavivar debates jurídicos y geopolíticos sobre los límites marítimos en el Caribe.

¿La Isla de Aves realmente se está hundiendo?

Si bien no existe una confirmación oficial de que la isla vaya a desaparecer en el corto plazo, numerosos estudios y observaciones señalan que se trata de un territorio extremadamente vulnerable. Su superficie cambia constantemente debido a la acción de las corrientes, las tormentas y los huracanes. Además, durante eventos meteorológicos intensos puede quedar completamente cubierta por el agua.

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en 1980, cuando el huracán Allen dividió la isla en dos partes. Posteriormente, los procesos naturales asociados a los arrecifes coralinos permitieron que recuperara parte de su forma original. Aun así, los especialistas consideran que la erosión sigue siendo una amenaza constante.

Precisamente por esa fragilidad, las autoridades venezolanas han desarrollado distintas estrategias para preservar el territorio y garantizar su permanencia como referencia geográfica en el Caribe.

La erosión costera, los huracanes y el aumento del nivel del mar amenazan a una isla cuya existencia podría influir en el futuro de las fronteras marítimas sudamericanas. Foto: Ministerio de Transporte de Venezuela.

Un refugio natural de enorme valor ecológico

Más allá de las discusiones territoriales, la Isla de Aves constituye uno de los ecosistemas más importantes del Caribe oriental. El islote funciona como sitio de descanso y reproducción para numerosas especies de aves marinas y como área de anidación para tortugas verdes.

Su biodiversidad convirtió al lugar en una zona de especial interés para la investigación científica y la conservación ambiental. De hecho, gran parte de las actividades desarrolladas en la base venezolana están orientadas al monitoreo de estas especies y a la protección del ecosistema.

Aunque ocupa apenas unas pocas hectáreas en el mapa, la Isla de Aves demuestra cómo un pequeño punto de tierra puede tener consecuencias enormes en términos políticos, económicos y ambientales. Su futuro no solo preocupa a Venezuela, sino también a quienes observan cómo el cambio climático y el aumento del nivel del mar podrían redefinir las fronteras marítimas en distintas regiones del planeta.

IslaVenezuelaSudaméricaCaribeMar
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

    Video impactante: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

  2. Polémico video:el instructor detenido por la muerte de la joven que fue lanzada al vacío en Brasil realizaba saltos bungee con niños

    Polémico video: el instructor detenido por la muerte de la joven que fue lanzada al vacío en Brasil realizaba saltos bungee con niños

  3. Tragedia en Brasil:qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

    Tragedia en Brasil: qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

  4. Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España:sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

    Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España: sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

  5. Nuevos bombardeos de Israel en el Líbano ponen en peligro la firma del entendimiento del próximo viernes entre Irán y EEUU

    Nuevos bombardeos de Israel en el Líbano ponen en peligro la firma del entendimiento del próximo viernes entre Irán y EEUU
Lo último
También podría interesarte
Economía

El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas:quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas: quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

La Iglesia rechazó la Ley de Propiedad Privada que busca modificar el Gobierno:“Atenta contra la soberanía”

Acto por el Día de la Bandera:qué miembros del Gabinete estarán presentes este 20 de junio junto a Javier Milei

Habló la vicepresidenta del Banco Mundial tras la garantía otorgada a la Argentina:“Es un puente para que acceda al mercado de capitales”

Economía

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Canasta de crianza: cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

El Gobierno anunció un plus salarial para las Fuerzas Armadas:quiénes cobrarán hasta un 25% más desde julio 2026

Día del Padre 2026:los restaurantes con descuentos, menús especiales y regalos para celebrar en familia

Internacionales

La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe

La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe

“Vi que respiraba”:una enfermera aseguró que la joven que cayó al vacío tras un salto bungee en Brasil aún tenía pulso

A la altura de EE.UU. y Rusia:el ejército sudamericano que presentó drones armados y municiones merodeadoras de producción nacional

Nuevos bombardeos de Israel en el Líbano ponen en peligro la firma del entendimiento del próximo viernes entre Irán y EEUU