Hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

El futbolista argentino de 38 años busca desesperadamente a su esposa e hijos. Foto: Cuenta de Instagram de Lucas Trejo

El fútbol argentino y venezolano se encuentra sumido en un profundo dolor tras confirmarse el trágico desenlace de la búsqueda de la familia de Lucas Trejo este sábado 27 de junio. El club Deportivo La Guaira, institución en la que se desempeña el futbolista oriundo de Córdoba, emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales donde ratificó el hallazgo sin vida de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de los dos hijos de la pareja, Aarón y Ainhoa. El grupo familiar completo permanecía desaparecido desde que el devastador terremoto azotó la región costera del país caribeño.

La confirmación puso fin a varias jornadas de desesperación y de intensos operativos de rastrillaje. Al momento de registrarse los terremotos, el defensor cordobés se encontraba en la ciudad de Caracas disputando un compromiso deportivo con su club. Al regresar de urgencia a la localidad de La Guaira, Trejo se topó con el derrumbe absoluto del edificio de departamentos donde habitaban su mujer y sus hijos, sumándose de inmediato a las complejas tareas de remoción de escombros a la par de rescatistas, familiares y voluntarios civiles.

La zona de Playa Grande, donde se localizaba la vivienda del futbolista argentino, fue identificada por las autoridades de emergencia como uno de los epicentros con mayores daños materiales del país. “Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”, expresaron desde las redes sociales oficiales del club.

Trejo había dicho públicamente en los primeros días del desastre que los canales de comunicación se habían cortado por completo desde el minuto uno del temblor y solicitó colaboración masiva a cualquiera que pudiese aportar datos. La gravedad del movimiento sísmico provocó el colapso inmediato de numerosas estructuras edilicias en Playa Grande, obligando a montar un centro operativo de rescate continuo sobre los bloques de hormigón caídos.

En medio del dolor generalizado, el entorno íntimo de Trejo en Argentina se movilizó rápidamente para brindar apoyo. Días atrás, su padre, José Luis Trejo, había realizado un desesperado pedido público en los medios de comunicación manifestando su necesidad extrema de trasladarse: “Necesito estar con él”, había expresado.

Este sábado, previo a conocerse formalmente la confirmación de los decesos, el papá de Lucas Trejo anticipó en diálogo con El Doce que su viaje al país caribeño está pautado para el próximo martes, trayecto que realizará en compañía de otro de sus hijos para contener a Lucas. El traslado familiar se logró concretar gracias a la intervención directa de la Municipalidad de Córdoba, organismo que facilitó y agilizó la gestión de los pasaportes de urgencia y el financiamiento de los pasajes aéreos correspondientes.