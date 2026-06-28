Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

El club Deportivo La Guaira, institución en la que se desempeña el futbolista oriundo de Córdoba, emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales donde ratificó el hallazgo sin vida de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de los dos hijos de la pareja, Aarón y Ainhoa.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El futbolista argentino de 38 años busca desesperadamente a su esposa e hijos.
El futbolista argentino de 38 años busca desesperadamente a su esposa e hijos. Foto: Cuenta de Instagram de Lucas Trejo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fútbol argentino y venezolano se encuentra sumido en un profundo dolor tras confirmarse el trágico desenlace de la búsqueda de la familia de Lucas Trejo este sábado 27 de junio. El club Deportivo La Guaira, institución en la que se desempeña el futbolista oriundo de Córdoba, emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales donde ratificó el hallazgo sin vida de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de los dos hijos de la pareja, Aarón y Ainhoa. El grupo familiar completo permanecía desaparecido desde que el devastador terremoto azotó la región costera del país caribeño.

La confirmación puso fin a varias jornadas de desesperación y de intensos operativos de rastrillaje. Al momento de registrarse los terremotos, el defensor cordobés se encontraba en la ciudad de Caracas disputando un compromiso deportivo con su club. Al regresar de urgencia a la localidad de La Guaira, Trejo se topó con el derrumbe absoluto del edificio de departamentos donde habitaban su mujer y sus hijos, sumándose de inmediato a las complejas tareas de remoción de escombros a la par de rescatistas, familiares y voluntarios civiles.

La zona de Playa Grande, donde se localizaba la vivienda del futbolista argentino, fue identificada por las autoridades de emergencia como uno de los epicentros con mayores daños materiales del país. “Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”, expresaron desde las redes sociales oficiales del club.

Trejo había dicho públicamente en los primeros días del desastre que los canales de comunicación se habían cortado por completo desde el minuto uno del temblor y solicitó colaboración masiva a cualquiera que pudiese aportar datos. La gravedad del movimiento sísmico provocó el colapso inmediato de numerosas estructuras edilicias en Playa Grande, obligando a montar un centro operativo de rescate continuo sobre los bloques de hormigón caídos.

Contenido Recomendado

Terremoto en Venezuela:el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Terremoto en Venezuela: el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Tristeza en el fútbol:encontraron muerto a un jugador de la Selección Sub 20 de Venezuela tras los terremotos

Tristeza en el fútbol: encontraron muerto a un jugador de la Selección Sub 20 de Venezuela tras los terremotos

En medio del dolor generalizado, el entorno íntimo de Trejo en Argentina se movilizó rápidamente para brindar apoyo. Días atrás, su padre, José Luis Trejo, había realizado un desesperado pedido público en los medios de comunicación manifestando su necesidad extrema de trasladarse: “Necesito estar con él”, había expresado.

Este sábado, previo a conocerse formalmente la confirmación de los decesos, el papá de Lucas Trejo anticipó en diálogo con El Doce que su viaje al país caribeño está pautado para el próximo martes, trayecto que realizará en compañía de otro de sus hijos para contener a Lucas. El traslado familiar se logró concretar gracias a la intervención directa de la Municipalidad de Córdoba, organismo que facilitó y agilizó la gestión de los pasaportes de urgencia y el financiamiento de los pasajes aéreos correspondientes.

VenezuelaTerremotoFútbol
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina:investigan a su capitán por una grave denuncia

    Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina: investigan a su capitán por una grave denuncia

  2. El día que Maradona se bautizó en el río Jordán:la historia secreta que hoy vuelve a unir a Diego, Jordania y el Mundial

    El día que Maradona se bautizó en el río Jordán: la historia secreta que hoy vuelve a unir a Diego, Jordania y el Mundial

  3. Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026:el cuadro actualizado con todos los resultados

    Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026: el cuadro actualizado con todos los resultados

  4. Conmoción en el tenis argentino:murió un referente que dejó huella dentro y fuera de la cancha

    Conmoción en el tenis argentino: murió un referente que dejó huella dentro y fuera de la cancha

  5. Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 28 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

    Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 28 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos
Lo último
También podría interesarte
Política

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

El mensaje de Patricia Bullrich tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete:“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”

“Sos una persona íntegra y valiosa”:el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

Manuel Adorni renunció y dejó de ser el jefe de Gabinete del Gobierno

Economía

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Guía de salarios: cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Aguinaldo junio 2026 para estatales:provincia por provincia, cuándo se cobra y qué fechas ya están confirmadas

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Aguinaldo de junio 2026:hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Internacionales

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano: “Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Terremoto en Venezuela:el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Alberto Núñez Feijóo volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y espera que Cataluña sea “la llave” para sacarlo del Gobierno español

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años