Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Impactante accidente en Pekín: una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de China

La aeronave impactó contra la Torre CITIC, de 528 metros de altura, en pleno distrito financiero de Pekín. Las autoridades investigan las causas del incidente, mientras imágenes del choque y los escombros se viralizaron en las redes sociales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La avioneta que se estrelló en la torre.
La avioneta que se estrelló en la torre. Foto: X/@fl360aero
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una avioneta se estrelló este viernes por la tarde contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Pekín, en un incidente que provocó momentos de tensión en el corazón financiero de la capital china. El impacto ocurrió en la zona de Guomao, ubicada en el distrito de Chaoyang, donde se concentran algunas de las principales empresas y entidades financieras del país.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas impactantes: fragmentos de escombros cayendo desde los niveles superiores del rascacielos, la cola de la aeronave incrustada en la estructura y daños visibles en vehículos que circulaban por las inmediaciones. Entre ellos, se observó un taxi con una de sus ventanillas destrozadas por los restos desprendidos tras la colisión.

Una avioneta se estrelló contra una torre en Pekín. Video: X/@Alerta_News_

Trayectoria inusual de la avioneta que acabó con el impacto en un edificio de Pekín

Según informó la cadena estadounidense CNN, la aeronave involucrada sería un Sunward SA60L Aurora, un avión deportivo ligero de fabricación china perteneciente a una empresa local de aviación. Los datos de vuelo preliminares y aún no verificados publicados por la plataforma Flightradar24 indicarían que la aeronave realizó una trayectoria inusual antes del impacto, aunque las causas exactas del accidente continúan siendo desconocidas.

Hasta el momento, las autoridades chinas no emitieron un comunicado oficial detallando las circunstancias del hecho ni confirmaron la existencia de víctimas o heridos. Tampoco se informó si el vuelo tenía carácter privado, comercial o de entrenamiento.

Contenido Recomendado

Fatal accidente aéreo en el sureste de Colombia:murieron cuatro personas, tres de ellos, funcionarios públicos

Fatal accidente aéreo en el sureste de Colombia: murieron cuatro personas, tres de ellos, funcionarios públicos

Cayó una avioneta narco en Salta:llevaba cerca de 130 kilos de cocaína

Cayó una avioneta narco en Salta: llevaba cerca de 130 kilos de cocaína

La falta de información oficial alimentó la incertidumbre en torno a un incidente ocurrido en una de las áreas más transitadas y estratégicas de la capital china. El accidente tuvo lugar además en las cercanías de otros edificios emblemáticos de Pekín, entre ellos la sede central de la televisión estatal CCTV.

La Torre CITIC, conocida popularmente como China Zun por su diseño inspirado en una antigua vasija ceremonial china, domina el horizonte urbano de Pekín desde su inauguración en 2018. Con una altura de 528 metros y 109 pisos, se convirtió en el rascacielos más alto de la ciudad y en uno de los símbolos del crecimiento económico y arquitectónico del país.

La Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun. Foto: X/@fl360aero

Paradójicamente, el incidente se produce en un contexto en el que China ha endurecido las regulaciones sobre la construcción de grandes rascacielos. En 2021, el gobierno prohibió la construcción de edificios de más de 500 metros de altura y estableció fuertes restricciones para aquellos que superen los 250 metros, argumentando preocupaciones relacionadas con la seguridad estructural y la sostenibilidad económica de este tipo de proyectos.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar qué provocó que la aeronave terminara impactando contra uno de los edificios más icónicos de China.

AvionetaChina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Terremotos en Venezuela:el Gobierno elevó el número de víctimas a 589 y continúa la búsqueda de sobrevivientes

    Terremotos en Venezuela: el Gobierno elevó el número de víctimas a 589 y continúa la búsqueda de sobrevivientes

  2. Un empresario compró tres islas y abrió la puerta a un nuevo corredor natural en Sudamérica

    Un empresario compró tres islas y abrió la puerta a un nuevo corredor natural en Sudamérica

  3. Impactantes videos:así quedó el aeropuerto de Maiquetía tras los devastadores terremotos en Venezuela

    Impactantes videos: así quedó el aeropuerto de Maiquetía tras los devastadores terremotos en Venezuela

  4. “Desaparecidos terremotos Venezuela” y “Venezuela te busca”:los canales digitales habilitados para colaborar con información

    “Desaparecidos terremotos Venezuela” y “Venezuela te busca”: los canales digitales habilitados para colaborar con información

  5. La polémica teoría viral que relaciona la alineación planetaria con los terremotos:qué dice la ciencia

    La polémica teoría viral que relaciona la alineación planetaria con los terremotos: qué dice la ciencia
Lo último
También podría interesarte
Política

Adrián Ravier hizo su presentación como vocero de Javier Milei:“Es un honor ser la voz del Presidente”

Adrián Ravier hizo su presentación como vocero de Javier Milei: “Es un honor ser la voz del Presidente”

Salitre 2026:el ejercicio militar que entrena la guerra digital y expone el desafío de Argentina

Javier Milei en España:apuntó contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción y ratificó su apoyo a Israel

De aviones a perros guía:el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

Economía

Aumenta el subte en la Ciudad de Buenos Aires:cuánto saldrá viajar en el mes de julio

Aumenta el subte en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto saldrá viajar en el mes de julio

Cerró una famosa hamburguesería vegana y hay tristeza entre sus clientes:“No hay otros lugares así”

Jubilados:el trámite express de ANSES que puede evitarte problemas con el próximo cobro

Atención jubilados:estas son las fechas de cobro de julio para la mínima y quiénes reciben el bono completo

Internacionales

Impactante accidente en Pekín:una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de China

Impactante accidente en Pekín: una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de China

Terremotos en Venezuela:el Gobierno elevó el número de víctimas a 589 y continúa la búsqueda de sobrevivientes

Un empresario compró tres islas y abrió la puerta a un nuevo corredor natural en Sudamérica

La polémica teoría viral que relaciona la alineación planetaria con los terremotos:qué dice la ciencia