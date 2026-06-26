Impactante accidente en Pekín: una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de China

La avioneta que se estrelló en la torre. Foto: X/@fl360aero

Una avioneta se estrelló este viernes por la tarde contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Pekín, en un incidente que provocó momentos de tensión en el corazón financiero de la capital china. El impacto ocurrió en la zona de Guomao, ubicada en el distrito de Chaoyang, donde se concentran algunas de las principales empresas y entidades financieras del país.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas impactantes: fragmentos de escombros cayendo desde los niveles superiores del rascacielos, la cola de la aeronave incrustada en la estructura y daños visibles en vehículos que circulaban por las inmediaciones. Entre ellos, se observó un taxi con una de sus ventanillas destrozadas por los restos desprendidos tras la colisión.

Una avioneta se estrelló contra una torre en Pekín. Video: X/@Alerta_News_

Trayectoria inusual de la avioneta que acabó con el impacto en un edificio de Pekín

Según informó la cadena estadounidense CNN, la aeronave involucrada sería un Sunward SA60L Aurora, un avión deportivo ligero de fabricación china perteneciente a una empresa local de aviación. Los datos de vuelo preliminares y aún no verificados publicados por la plataforma Flightradar24 indicarían que la aeronave realizó una trayectoria inusual antes del impacto, aunque las causas exactas del accidente continúan siendo desconocidas.

Hasta el momento, las autoridades chinas no emitieron un comunicado oficial detallando las circunstancias del hecho ni confirmaron la existencia de víctimas o heridos. Tampoco se informó si el vuelo tenía carácter privado, comercial o de entrenamiento.

La falta de información oficial alimentó la incertidumbre en torno a un incidente ocurrido en una de las áreas más transitadas y estratégicas de la capital china. El accidente tuvo lugar además en las cercanías de otros edificios emblemáticos de Pekín, entre ellos la sede central de la televisión estatal CCTV.

La Torre CITIC, conocida popularmente como China Zun por su diseño inspirado en una antigua vasija ceremonial china, domina el horizonte urbano de Pekín desde su inauguración en 2018. Con una altura de 528 metros y 109 pisos, se convirtió en el rascacielos más alto de la ciudad y en uno de los símbolos del crecimiento económico y arquitectónico del país.

La Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun. Foto: X/@fl360aero

Paradójicamente, el incidente se produce en un contexto en el que China ha endurecido las regulaciones sobre la construcción de grandes rascacielos. En 2021, el gobierno prohibió la construcción de edificios de más de 500 metros de altura y estableció fuertes restricciones para aquellos que superen los 250 metros, argumentando preocupaciones relacionadas con la seguridad estructural y la sostenibilidad económica de este tipo de proyectos.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar qué provocó que la aeronave terminara impactando contra uno de los edificios más icónicos de China.