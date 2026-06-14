Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026: se estrelló una avioneta y hay 12 muertos

Impactante accidente aéreo cerca de Kansas, Estados Unidos. Foto: Reuters

Una avioneta que realizaba vuelos de paracaidismo se estrelló este viernes por la mañana poco después de despegar en las inmediaciones del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri (Estados Unidos). El accidente dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas y ocurrió en una zona ubicada a poco más de 100 kilómetros de Kansas City, ciudad que será sede del Mundial 2026 y donde se hospeda la Selección Argentina.

El siniestro se registró alrededor de las 11:20 (hora local), cuando la aeronave, operada por la empresa Skydive Kansas City, transportaba a un grupo de personas que se preparaban para realizar saltos en paracaídas. De acuerdo con las primeras informaciones, el avión no logró alcanzar la altitud necesaria tras el despegue.

Impactante accidente aéreo cerca de Kansas, Estados Unidos. Video: Reuters.

Cómo fue el accidente de la avioneta cerca de Kansas City

El administrador interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs, detalló que la aeronave presentó inconvenientes de inmediato. “No logró ganar altitud visual, realizó un giro brusco hacia la izquierda y terminó impactando contra un campo ubicado a unos 275 metros de la pista”, explicó.

El avión era una aeronave monomotor turbohélice, utilizada habitualmente para actividades recreativas de paracaidismo. Después del impacto, la avioneta quedó envuelta en llamas, lo que generó un rápido despliegue de los equipos de emergencia.

Impactante accidente aéreo cerca de Kansas, Estados Unidos. Video: Reuters.

El sargento Justin Ewing, de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri, confirmó que el aparato “cayó en un campo adyacente al aeropuerto” y precisó que varias rutas cercanas debieron ser cerradas de manera preventiva mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.

Víctimas y la investigación del accidente aéreo en Missouri

Las autoridades confirmaron que las 12 personas que viajaban a bordo murieron en el lugar. Entre las víctimas se encontraban 11 paracaidistas y el piloto de la aeronave. Hasta el momento, no se difundieron sus identidades debido a que continúa el proceso de notificación a sus familiares.

Las autoridades de Missouri confirmaron que las 12 personas que viajaban a bordo murieron en el lugar. Foto: Reuters (Dave Kaup)

En el operativo trabajan agentes del Departamento de Policía de Butler, efectivos de la Oficina del Sheriff del condado de Bates y distintos equipos de emergencia locales. “Es horrible”, lamentó Jacobs al referirse a la magnitud de la tragedia.

La investigación quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de determinar las causas de los accidentes aéreos en Estados Unidos.

Butler, la localidad donde ocurrió el hecho, se encuentra a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City. La cercanía con esa ciudad (clave para el Mundial 2026 y base de la Selección Argentina) le otorga una relevancia adicional a un episodio que generó fuerte conmoción en la región.