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Cómo funciona el megacentro logístico de China que conecta Europa y recibe carne argentina

Forma parte de la Nueva Ruta de la Seda y se consolidó como una puerta clave para el comercio entre China, Europa y América Latina.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Impactante hub logístico chino que conecta tres continentes.
Impactante hub logístico chino que conecta tres continentes. Foto: Unsplash.
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En el sudoeste de China, la ciudad de Chongqing se consolidó como uno de los principales centros logísticos del país y una pieza clave en la estrategia comercial de Pekín para fortalecer su conexión con el resto del mundo. Con una infraestructura diseñada para integrar transporte ferroviario, vial, fluvial y aéreo, el Centro Logístico Internacional de Chongqing se convirtió en un nodo fundamental para el movimiento de mercaderías entre Asia, Europa y América Latina.

Ubicado en un predio de más de 35 kilómetros cuadrados, este gigantesco complejo forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida también como la Nueva Ruta de la Seda, el ambicioso proyecto impulsado por China para expandir su red de infraestructura y comercio a escala global.

Megacentro logístico de China. Foto: Unsplash.

Capacidad de uno de los principales centros logísticos de China

Directivos del complejo explicaron que la terminal posee capacidad para operar el equivalente a 40 trenes de carga de manera simultánea, lo que representa unos 2.000 contenedores en movimiento al mismo tiempo. Además, puede gestionar hasta 850.000 contenedores por año, una cifra que refleja la magnitud de las operaciones que allí se desarrollan.

Uno de los pilares del centro logístico es su conexión ferroviaria con Europa. Desde Chongqing parte una línea de carga de 10.937 kilómetros que atraviesa seis países antes de llegar a Alemania. El recorrido pasa por Lanzhou, el puerto fronterizo de Xinjiang-Alataw, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia y Polonia, hasta alcanzar ciudades clave como Duisburgo y Hamburgo.

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Gracias a esta conexión, los productos chinos pueden llegar a Europa en un plazo de entre 18 y 22 días, una alternativa más rápida que muchas rutas marítimas tradicionales y que se ha vuelto especialmente atractiva para sectores industriales que necesitan reducir tiempos de entrega.

Sin embargo, la importancia estratégica de Chongqing no se limita al continente europeo. América Latina también ocupa un lugar relevante dentro de su esquema comercial. En ese caso, los productos suelen arribar por barco al puerto de Shanghái tras un viaje marítimo que puede extenderse durante más de un mes. Luego son trasladados por tren hacia Chongqing para su distribución en el interior del país.

Argentina se alza como un socio comercial de China

La Argentina es uno de los socios comerciales que participan de esta dinámica. Zhang Shaolin, subdirector del Departamento de Asuntos Internacionales de Chongqing International Logistics, explicó que la ciudad mantiene una fuerte demanda de carne vacuna importada.

Megacentro logístico de China. Foto: Unsplash.

Además de alimentos, el centro opera:

  • Importaciones y exportaciones de automóviles
  • Productos farmacéuticos
  • Mercancías refrigeradas
  • Comercio electrónico transfronterizo
  • Acero
  • Metales no ferrosos
  • Insumos agrícolas

Con esta infraestructura y su ubicación estratégica en el interior de China, Chongqing busca consolidarse como una de las principales puertas de entrada y salida del comercio del gigante asiático, transformando a la logística en uno de los motores de su crecimiento económico y de su integración con los mercados internacionales.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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