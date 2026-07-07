El otro 9 de Julio: qué pasó con el Congreso después de declarar la Independencia

Tucumán en 1816 Foto: Wikipedia

Cada 9 de Julio, la historia argentina vuelve a una imagen poderosa: la Casa de Tucumán, los diputados reunidos y la declaración que rompió formalmente los vínculos con la monarquía española. Sin embargo, después de aquella jornada histórica de 1816, el Congreso no quedó detenido en la postal escolar. Por el contrario, debió enfrentar un escenario mucho más complejo: guerra en el Norte, conflictos con el Litoral, tensiones políticas internas y una pregunta urgente que todavía no tenía respuesta definitiva: cómo debía organizarse el nuevo país.

Lo que muchos desconocen es que, meses después de declarar la Independencia, el Congreso que había sesionado en San Miguel de Tucumán se trasladó a Buenos Aires. La decisión no fue un simple cambio de sede: marcó un punto de inflexión en la política de las Provincias Unidas y anticipó disputas que atravesarían toda la historia argentina del siglo XIX.

La Declaración de la Independencia fue aprobada el 9 de julio de 1816 en la Casa Histórica de Tucumán, propiedad ligada a Francisca Bazán de Laguna, cedida como sede para las sesiones del Congreso. Allí se proclamó la ruptura con España y, días más tarde, se agregó el rechazo a “toda otra dominación extranjera”, una frase clave para evitar cualquier intento de reemplazar el dominio español por otra potencia.

Por qué el Congreso dejó Tucumán después de la Independencia

La mudanza del Congreso a Buenos Aires respondió a razones políticas, militares y administrativas. En 1816, la situación era delicada: los realistas todavía representaban una amenaza en el Norte, mientras que las provincias del Litoral mantenían fuertes tensiones con el poder central. Además, Buenos Aires concentraba recursos, vínculos diplomáticos y al Director Supremo, por lo que muchos congresales consideraban que estar cerca del Ejecutivo permitiría acelerar decisiones.

9 de julio de 1816 Foto: Wikipedia

El traslado comenzó a definirse hacia fines de 1816 y el Congreso reanudó sus sesiones en Buenos Aires en 1817. Según registros históricos, el cuerpo sesionó primero en Tucumán desde marzo de 1816 y luego continuó en Buenos Aires hasta febrero de 1820, cuando el sistema del Directorio entró en crisis.

La decisión no fue aceptada por todos. Para varios sectores del interior, llevar el Congreso a Buenos Aires significaba reforzar el predominio porteño sobre las demás provincias. Esa desconfianza no era menor: detrás de la mudanza se acumulaban discusiones sobre comercio, autonomía provincial, poder militar, recursos económicos y representación política.

Un país independiente, pero todavía sin rumbo común

La Argentina que nacía en 1816 no era todavía un país organizado como lo conocemos hoy. La Independencia resolvía una cuestión fundamental: dejar de depender de España. Pero quedaban abiertas otras preguntas decisivas. ¿Debía adoptarse una república o una monarquía constitucional? ¿El poder tenía que concentrarse en Buenos Aires o distribuirse entre las provincias? ¿Cómo se financiaría la guerra? ¿Qué lugar ocuparían los pueblos del interior?

En aquellos años, incluso se debatieron proyectos monárquicos. Algunos dirigentes creían que una monarquía constitucional podía dar reconocimiento internacional y estabilidad interna. Manuel Belgrano llegó a proponer una alternativa con fuerte carga simbólica: una monarquía encabezada por un descendiente de los incas, idea pensada también para sumar legitimidad entre los pueblos andinos. El Acta de la Independencia, además, fue traducida al quechua y al aimara para llegar a poblaciones originarias de la región.

Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816.

Mientras tanto, la guerra continuaba. En el Norte, Martín Miguel de Güemes y sus gauchos cumplían un papel clave para frenar los avances realistas. En paralelo, José de San Martín preparaba su campaña continental desde Cuyo, convencido de que la Independencia declarada le daba respaldo político para cruzar los Andes y llevar la lucha emancipadora a Chile y Perú.

Buenos Aires, el Directorio y el conflicto con el Litoral

La mudanza del Congreso profundizó una tensión que ya estaba instalada: el enfrentamiento entre el centralismo porteño y los proyectos federales del Litoral. José Gervasio Artigas, líder de la Banda Oriental y referente de una Liga de los Pueblos Libres, cuestionaba el predominio de Buenos Aires y defendía una organización federal. Esa disputa se agravó en los años posteriores, especialmente con la invasión portuguesa a la Banda Oriental y la falta de una respuesta efectiva del Directorio.

Desde Buenos Aires, el Congreso avanzó en otra tarea pendiente: sancionar una Constitución. Finalmente, el 22 de abril de 1819 se aprobó la Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica. Pero lejos de ordenar el escenario, el texto fue rechazado por muchas provincias por su orientación centralista y por no resolver el reclamo de autonomía del interior.

Ese rechazo fue decisivo. La Constitución de 1819 no logró consolidar un acuerdo nacional y terminó acelerando el choque entre el Directorio y los caudillos federales. En 1820, tras la derrota del poder central en la Batalla de Cepeda, el Congreso se disolvió y cayó el Directorio. La Independencia estaba declarada, pero la organización nacional todavía quedaba pendiente.

El otro 9 de Julio: una historia que siguió después de la foto

La historia del Congreso después del 9 de Julio muestra que la Independencia no fue un punto final, sino el comienzo de una etapa llena de incertidumbre. La mudanza a Buenos Aires reveló el problema central de aquel tiempo: cómo transformar una declaración política en un Estado capaz de integrar territorios, intereses y proyectos distintos.

Por eso, el dato de que el Congreso dejó Tucumán no es una curiosidad menor. Es una clave para entender que la Argentina nació entre consensos heroicos y desacuerdos profundos. La Casa de Tucumán quedó como símbolo de libertad, pero los años siguientes demostraron que declarar la Independencia era apenas el primer paso de una construcción mucho más difícil: definir qué nación querían formar las Provincias Unidas.

En ese sentido, el 9 de Julio no solo recuerda una firma histórica. También invita a mirar lo que vino después: el traslado del Congreso, las tensiones entre Buenos Aires y las provincias, los proyectos constitucionales fallidos y las guerras internas que marcaron el largo camino hacia la organización nacional. Porque la Independencia se proclamó en Tucumán, pero su destino comenzó a disputarse, casi de inmediato, en todo el país.