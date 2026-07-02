Megaproyecto histórico: construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

Construcción del puente que unirá Salvador, capital del estado de Bahía, con la isla de Itaparica. Foto: X @LulaOficial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este miércoles el acto que dio inicio a una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la historia reciente del país: la construcción del puente que unirá Salvador, capital del estado de Bahía, con la isla de Itaparica. Con una extensión de 12,4 kilómetros completamente sobre el mar, la estructura se convertirá en la más larga de América Latina de estas características.

La ceremonia se realizó en la localidad de Vera Cruz, en la isla de Itaparica, y contó con la participación de representantes de las empresas chinas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), responsables de ejecutar un proyecto destinado a transformar la conectividad de una de las regiones más pobladas del nordeste brasileño.

En qué consiste el megapuente entre Salvador e Isla de Itaparica

La nueva infraestructura conectará directamente la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica y el litoral sur del estado de Bahía mediante una estructura de 12,4 kilómetros que se desarrollará íntegramente sobre aguas de la Bahía de Todos los Santos.

Con una extensión de 12,4 kilómetros sobre el mar, la estructura se convertirá en la más larga de América Latina. Foto: X @mtransportes

El proyecto prevé un puente de cuatro carriles que, en algunos sectores, alcanzará una altura de hasta 82 metros sobre el nivel del mar. Esta característica permitirá la circulación segura de grandes embarcaciones de carga hacia el puerto de Salvador, uno de los más importantes de la región.

La obra marcará un nuevo récord en América Latina. Aunque el puente Río-Niterói, inaugurado en 1974, posee una extensión total de 13,3 kilómetros, solo ocho kilómetros atraviesan el mar. En cambio, el puente Salvador-Itaparica estará construido por completo sobre el agua.

El rol de las empresas chinas CCCC y CCECC en la megaobra brasileña

Las compañías China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) tendrán un papel central en el emprendimiento.

Además de encargarse de la construcción de la infraestructura, ambas empresas integran el consorcio que administrará la concesión del puente durante 35 años. Su participación forma parte de un esquema de asociación entre capitales privados y gobiernos brasileños para viabilizar una de las mayores inversiones en infraestructura del país.

Cuánto dinero costará la construcción del puente marítimo más largo de la región

La inversión total estimada alcanza los 11.600 millones de reales, equivalentes a unos 2.220 millones de dólares. El consorcio adjudicatario aportará el 47% de los recursos necesarios, mientras que el Gobierno federal de Brasil y la gobernación del estado de Bahía asumirán el 53% restante.

La inversión total estimada alcanza los 11.600 millones de reales, equivalentes a unos 2.220 millones de dólares. Foto: X @LulaOficial

Las autoridades consideran que se trata de una de las iniciativas de infraestructura más importantes actualmente en marcha en el país, tanto por su magnitud económica como por su impacto esperado en el desarrollo regional.

Qué ciudades y municipios se verán beneficiados con la nueva infraestructura de transporte

Según las estimaciones oficiales, la obra beneficiará de manera directa a cerca de 10 millones de personas distribuidas en aproximadamente 250 municipios de Bahía.

La conexión facilitará el acceso entre Salvador y las ciudades ubicadas en el litoral sur del estado, una región que concentra actividades productivas, comerciales y turísticas de gran relevancia. También se espera un fuerte impulso para destinos turísticos como Morro de São Paulo, uno de los puntos más visitados de la costa bahiana.

A cuántas horas se reducirá el trayecto entre Salvador y el litoral sur de Bahía

Uno de los principales beneficios previstos será la reducción de los tiempos de viaje. De acuerdo con los cálculos oficiales, el nuevo puente permitirá acortar en alrededor de dos horas los desplazamientos entre Salvador y diversas localidades del litoral sur de Bahía.

El desarrollo económico de la obra deberá estar acompañado de políticas que protejan a las comunidades locales. Foto: X @LulaOficial

Durante la presentación del proyecto, Lula destacó que el desarrollo económico generado por la obra deberá estar acompañado de políticas que protejan a las comunidades locales frente a fenómenos como la especulación inmobiliaria o la expansión del crimen organizado.

“Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad”, afirmó el mandatario.

Cuál es el plazo estimado para la finalización y entrega total del proyecto

El cronograma oficial establece que las obras estarán concluidas en junio de 2031. Una vez finalizado, el puente se convertirá en una de las principales puertas de acceso al sur de Bahía y se espera que reciba un tránsito diario de alrededor de 28.000 vehículos. Con ello, Brasil apuesta a consolidar una infraestructura estratégica que promete redefinir la movilidad regional y convertirse en una referencia de la ingeniería latinoamericana.