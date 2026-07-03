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El dato poco conocido del 9 de Julio: las ciudades que participaron de la Independencia y hoy no son argentinas

El Congreso de Tucumán de 1816 no solo reunió a provincias argentinas actuales: también participaron territorios que hoy pertenecen a Bolivia. Cuáles fueron y por qué dejaron de formar parte del país.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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9 de Julio de 1816
9 de Julio de 1816 Foto: Archivo
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Cada 9 de Julio, Argentina recuerda uno de los momentos más importantes de su historia: la Declaración de la Independencia. Sin embargo, detrás de la escena más conocida , los congresales reunidos en San Miguel de Tucumán en 1816, aparece un dato que sorprende a muchos: algunas ciudades y regiones que participaron de aquel proceso hoy ya no forman parte del territorio argentino.

La razón es simple, aunque histórica y políticamente compleja: en 1816 no existía la Argentina tal como la conocemos hoy. La declaración se hizo en nombre de las Provincias Unidas en Sud América, una entidad territorial mucho más amplia y en plena transformación. El Acta de la Independencia fue firmada el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán y declaró la ruptura con los reyes de España y su metrópoli.

En ese contexto, el Congreso de Tucumán contó con representantes de distintas jurisdicciones, incluidas algunas vinculadas al Alto Perú, región que años más tarde terminaría formando parte de la actual Bolivia.

Qué ciudades que participaron de la Independencia hoy no están en Argentina

Entre las regiones más mencionadas aparecen Chuquisaca, Potosí, Mizque/Cochabamba y el área de Chichas, vinculada históricamente con el espacio altoperuano. Muchas de estas zonas pertenecen hoy a Bolivia, país que declaró su independencia en 1825 tras un proceso propio de reorganización política y militar.

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9 de julio de 1816. Foto: Google.
9 de julio de 1816. Foto: Google.

Chuquisaca, conocida también como Charcas o La Plata y actualmente identificada con Sucre, tuvo un rol clave en la historia política de la región. Fue uno de los grandes centros administrativos, religiosos y universitarios del mundo colonial en Sudamérica. Su participación en los debates independentistas muestra que el proyecto político de 1816 excedía ampliamente los límites actuales de Argentina.

Potosí, famosa por su Cerro Rico y por haber sido una de las ciudades más importantes del imperio español en América, también estuvo vinculada a las representaciones del Alto Perú. Su peso económico e histórico era enorme: durante siglos, la plata potosina fue uno de los motores de la economía colonial.

También aparece Mizque, asociada a la región de Cochabamba, otro territorio que formó parte de aquel entramado político del Alto Perú y que luego integraría Bolivia.

Por qué esas ciudades dejaron de formar parte del proyecto argentino

La respuesta está en el proceso de construcción de los Estados nacionales. Después de la Revolución de Mayo de 1810 y de la Declaración de la Independencia de 1816, Sudamérica atravesó años de guerras, disputas internas, redefinición de fronteras y tensiones entre proyectos políticos diferentes.

El Alto Perú tuvo una historia particular: había estado vinculado al Virreinato del Río de la Plata, pero también quedó atravesado por la influencia del Perú, las campañas libertadoras y los intereses locales. Finalmente, en 1825, las provincias altoperuanas optaron por constituir un nuevo Estado: Bolivia. Su independencia fue proclamada el 6 de agosto de 1825 en Chuquisaca, actual Sucre.

9 de Julio de 1816, Tucumán
9 de Julio de 1816, Tucumán

Esto significa que aquellas ciudades que en 1816 formaban parte del universo político de las Provincias Unidas no “se fueron” de una Argentina ya consolidada, sino que participaron de un proceso regional en el que las fronteras todavía estaban en discusión.

La Independencia fue más grande que el mapa actual

Uno de los errores más comunes es mirar 1816 con el mapa argentino de hoy. Pero, en aquel momento, la idea de nación estaba en construcción. Las provincias, ciudades y regiones tenían identidades políticas propias, intereses locales y vínculos cambiantes.

Por eso, la Declaración de la Independencia no solo fue un hito argentino: también fue parte de un movimiento continental contra el dominio español. El propio texto del Acta habla de las Provincias Unidas en Sud América, una fórmula que refleja la amplitud del proyecto y el contexto regional de la época.

El detalle que cambia la forma de ver el 9 de Julio

La próxima vez que se recuerde el Congreso de Tucumán, vale la pena mirar más allá de la postal tradicional. La Independencia no fue firmada por representantes de una Argentina con fronteras definitivas, sino por dirigentes de un territorio en plena disputa, donde convivían aspiraciones locales, proyectos regionales y una urgencia común: romper con España.

Chuquisaca, Potosí, Mizque/Cochabamba y la zona de Chichas son parte de esa historia compartida. Hoy están fuera del territorio argentino, pero su presencia en el proceso independentista demuestra que el nacimiento de la Nación fue mucho más amplio, complejo y sudamericano de lo que suele contarse.

En definitiva, el 9 de Julio no solo recuerda el origen de Argentina como país independiente. También revela una verdad histórica fascinante: las fronteras cambiaron, pero la memoria de aquella independencia sigue uniendo a la región.

Historia9 de Julio
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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