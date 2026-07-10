Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cómo viajar gratis en transporte público: conocé los bancos y billeteras virtuales que ofrecen hasta 100% de reintegro

El mes de julio llega con descuentos en viajes en transporte público: trenes, colectivos y subtes. Así como también planes de financiamiento en viajes de larga distancia. Conocé qué billeteras virtuales y bancos ofrecen los beneficios económicos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Existen descuentos vigentes en viajes en colectivo, subte, peajes y pasajes de larga distancia para el mes de julio.
Existen descuentos vigentes en viajes en colectivo, subte, peajes y pasajes de larga distancia para el mes de julio. Foto: Foto generada con IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los viajes en transporte público han mantenido aumentos bastante grandes en los últimos meses, por lo que cualquier manera de ahorrar es bienvenida. En este sentido, los bancos presentan este mes distintas promociones de ahorro en colectivos, subtes, peajes y pasajes de larga distancia con bancos, billeteras virtuales y algunas plataformas de pago que incluyen beneficios de reintegros de hasta 100%, descuentos y cuotas sin interés.

Cada beneficio presenta condiciones específicas, topes de cobertura y plazos de vigencia particulares, que varían según el programa y el tipo de prestación. Entre las opciones disponibles, se destacan descuentos y reintegros que pueden alcanzar hasta el 100% del valor de los viajes urbanos, así como planes de financiación en cuotas sin interés para la compra de pasajes de micros de larga distancia, facilitando el acceso al transporte y promoviendo una mayor inclusión en la movilidad.

Aprovechá descuentos, reintegros y financiación para viajar más y gastar menos. Foto: NA

¿Cuáles son los descuentos vigentes en transporte público?

Durante junio, julio y agosto estarán disponibles los beneficios vigentes con distintos bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago para viajar en el AMBA y en varias regiones del país:

  • Cuenta DNI / Banco Provincia: 100% de reintegro en subte, Premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando con NFC desde el celular. Disponible todos los días.
  • Mercado Pago: 70% de reintegro en colectivo y subte pagando con QR. Tope de $10.000, vigente todos los días hasta el 31 de julio. La devolución se acredita en 72 horas hábiles.
  • Santander + MODO: Hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes utilizando QR Transporte y dinero en cuenta Santander. Tope de $8.000 por mes. Vigencia hasta el 31 de agosto.
  • MODO: 50% extra en transporte público pagando con QR Transporte. Tope de $5.000 por usuario por mes. Vigente hasta el 31 de julio.
Pagá con el QR de MODO y obtené un 50% extra de descuento en transporte público. Foto: NA (Damián Dopacio)
  • Naranja X (colectivos, subte y peajes): 50% de reintegro pagando con Visa Naranja X + NFC. Vigencia del 1 al 31 de julio.
  • Naranja X (subte): 50% de reintegro pagando con QR desde la app y dinero en cuenta. Disponible del 1 al 31 de julio.
  • Banco Macro + MODO: 20% de reintegro en transporte pagando con QR, dinero en cuenta y saldo mínimo de $1.200. Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, la promoción fue publicada por MODO durante junio de 2026.
  • Banco Provincia: 4 y 6 cuotas sin interés para la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia con tarjetas Visa y Mastercard. Vigente hasta el 31 de agosto.
  • Plataforma 10 + MODO: 10% de descuento en compras online pagando con QR desde la aplicación del banco o MODO. Vigencia informada entre el 9 de junio y el 1 de julio.
Más formas de ahorrar en cada viaje con beneficios de bancos, billeteras virtuales y MODO. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Como referencia para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las tarifas informadas son de $820,99 para colectivos de CABA, $728,28 para líneas nacionales, $1.063,98 para líneas provinciales y $1.621 para el subte.

Antes de utilizar cualquiera de estos beneficios, las entidades recomiendan verificar los topes, bases, vigencias y condiciones de cada promoción, ya que pueden variar según el medio de pago, el tipo de cuenta o la modalidad utilizada para abonar el viaje.

Transporte públicoColectivosSubtesTrenes
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Salarios de la Policía Federal y la Policía Bonaerense:cuánto cobra cada cargo y cómo influye la antigüedad

    Salarios de la Policía Federal y la Policía Bonaerense: cuánto cobra cada cargo y cómo influye la antigüedad

  2. Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

    Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

  3. Aumento para estatales con regímenes especiales:una por una, las subas y viáticos que oficializó el Gobierno para julio y agosto 2026

    Aumento para estatales con regímenes especiales: una por una, las subas y viáticos que oficializó el Gobierno para julio y agosto 2026

  4. Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran este miércoles 8 de julio y de cuánto es el monto

    Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de julio y de cuánto es el monto

  5. Comprar en el Mercado Central:cuánto le sale a una familia de cuatro personas llenar el changuito en junio 2026

    Comprar en el Mercado Central: cuánto le sale a una familia de cuatro personas llenar el changuito en junio 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner:“Tenemos que volver a ser dueños de nuestro país”

Máximo Kirchner: “Tenemos que volver a ser dueños de nuestro país”

La Casa Rosada redefine su estrategia:los cambios en discapacidad y universidades se debatirán con el Presupuesto 2027

Merlo celebró el Día de la Independencia

Reforma electoral:La Libertad Avanza busca reactivar el debate en septiembre, pero no reúne los votos para eliminar las PASO

Economía

Revés para Techint y Sacde:perdieron un nuevo contrato en Vaca Muerta y la licitación quedó en manos de una empresa italiana y el dueño del Inter Miami

Revés para Techint y Sacde: perdieron un nuevo contrato en Vaca Muerta y la licitación quedó en manos de una empresa italiana y el dueño del Inter Miami

Los rubros donde se piden los salarios más altos de Argentina:se solicitan sueldos superiores a $1.900.000

Cómo viajar gratis en transporte público:conocé los bancos y billeteras virtuales que ofrecen hasta 100% de reintegro

Aumentan los peajes para viajar a Mar del Plata y la Costa Atlántica:las nuevas tarifas

Internacionales

Venezuela le reclama al rey Carlos III por un valioso recurso para atender la emergencia por los terremotos

Venezuela le reclama al rey Carlos III por un valioso recurso para atender la emergencia por los terremotos

Incendios en España en medio de la ola de calor:al menos 11 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados en Andalucía

Israel alertó a Estados Unidos sobre un supuesto plan iraní para asesinar a Donald Trump

El tifón Bavi avanza hacia China, Taiwán y Japón con lluvias extremas, olas de hasta 14 metros y cientos de vuelos cancelados