Cómo viajar gratis en transporte público: conocé los bancos y billeteras virtuales que ofrecen hasta 100% de reintegro

Existen descuentos vigentes en viajes en colectivo, subte, peajes y pasajes de larga distancia para el mes de julio. Foto: Foto generada con IA

Los viajes en transporte público han mantenido aumentos bastante grandes en los últimos meses, por lo que cualquier manera de ahorrar es bienvenida. En este sentido, los bancos presentan este mes distintas promociones de ahorro en colectivos, subtes, peajes y pasajes de larga distancia con bancos, billeteras virtuales y algunas plataformas de pago que incluyen beneficios de reintegros de hasta 100%, descuentos y cuotas sin interés.

Cada beneficio presenta condiciones específicas, topes de cobertura y plazos de vigencia particulares, que varían según el programa y el tipo de prestación. Entre las opciones disponibles, se destacan descuentos y reintegros que pueden alcanzar hasta el 100% del valor de los viajes urbanos, así como planes de financiación en cuotas sin interés para la compra de pasajes de micros de larga distancia, facilitando el acceso al transporte y promoviendo una mayor inclusión en la movilidad.

Aprovechá descuentos, reintegros y financiación para viajar más y gastar menos. Foto: NA

¿Cuáles son los descuentos vigentes en transporte público?

Durante junio, julio y agosto estarán disponibles los beneficios vigentes con distintos bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago para viajar en el AMBA y en varias regiones del país:

Cuenta DNI / Banco Provincia : 100% de reintegro en subte, Premetro y colectivos adheridos del AMBA pagando con NFC desde el celular. Disponible todos los días.

Mercado Pago : 70% de reintegro en colectivo y subte pagando con QR. Tope de $10.000, vigente todos los días hasta el 31 de julio. La devolución se acredita en 72 horas hábiles.

Santander + MODO : Hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes utilizando QR Transporte y dinero en cuenta Santander. Tope de $8.000 por mes. Vigencia hasta el 31 de agosto.

MODO: 50% extra en transporte público pagando con QR Transporte. Tope de $5.000 por usuario por mes. Vigente hasta el 31 de julio.

Pagá con el QR de MODO y obtené un 50% extra de descuento en transporte público. Foto: NA (Damián Dopacio)

Naranja X (colectivos, subte y peajes): 50% de reintegro pagando con Visa Naranja X + NFC. Vigencia del 1 al 31 de julio.

Naranja X (subte): 50% de reintegro pagando con QR desde la app y dinero en cuenta. Disponible del 1 al 31 de julio.

Banco Macro + MODO : 20% de reintegro en transporte pagando con QR, dinero en cuenta y saldo mínimo de $1.200. Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, la promoción fue publicada por MODO durante junio de 2026.

Banco Provincia : 4 y 6 cuotas sin interés para la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia con tarjetas Visa y Mastercard. Vigente hasta el 31 de agosto.

Plataforma 10 + MODO: 10% de descuento en compras online pagando con QR desde la aplicación del banco o MODO. Vigencia informada entre el 9 de junio y el 1 de julio.

Más formas de ahorrar en cada viaje con beneficios de bancos, billeteras virtuales y MODO. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Como referencia para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las tarifas informadas son de $820,99 para colectivos de CABA, $728,28 para líneas nacionales, $1.063,98 para líneas provinciales y $1.621 para el subte.

Antes de utilizar cualquiera de estos beneficios, las entidades recomiendan verificar los topes, bases, vigencias y condiciones de cada promoción, ya que pueden variar según el medio de pago, el tipo de cuenta o la modalidad utilizada para abonar el viaje.