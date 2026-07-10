Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Por qué tu gato duerme sobre la ropa sucia, según los expertos en comportamiento animal

Los gatos disfrutan dormir arriba de la ropa sucia. ¿Por qué lo hacen? Un experto en comportamiento animal tiene la respuesta.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Por qué tu gato duerme sobre la ropa sucia (Foto Gemini)
Por qué tu gato duerme sobre la ropa sucia (Foto Gemini) Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Muchos dueños de gatos se sorprenden al ver a sus mascotas durmiendo sobre una pila de ropa sucia, una toalla recién usada o prendas listas para lavar. Aunque puede parecer una costumbre extraña, los expertos en comportamiento animal aseguran que tiene una explicación sencilla.

Los gatos son animales con un olfato muy desarrollado y utilizan los aromas para reconocer personas, lugares y situaciones. Por eso, una prenda que estuvo en contacto con su dueño durante varias horas resulta especialmente atractiva: la ropa sucia conserva señales olfativas que transmiten familiaridad y seguridad, ayudando al gato a relajarse y descansar mejor.

Por qué los gatos prefieren dormir sobre la ropa sucia

Según los especialistas, el principal motivo por el que los gatos buscan la ropa usada es el olor. Las prendas guardan el aroma de la persona con la que conviven, lo que les genera tranquilidad y los hace sentir acompañados, sobre todo si pasan muchas horas solos en casa.

Los gatos son unas de las mascotas preferidas (Foto Gemini) Foto: Pinterest

Además, la ropa acumulada suele formar superficies blandas y cálidas, ideales para dormir. Como los gatos pueden descansar entre 12 y 16 horas por día, buscan lugares cómodos y protegidos, y muchas veces prefieren una pila de ropa antes que su propia cama.

Contenido Recomendado

Invierno y mascotas:esta es la temperatura a la que un gato empieza a sentir frío, según expertos

Invierno y mascotas: esta es la temperatura a la que un gato empieza a sentir frío, según expertos

Frío extremo en Buenos Aires:cómo proteger a perros y gatos de las bajas temperaturas

Frío extremo en Buenos Aires: cómo proteger a perros y gatos de las bajas temperaturas

¿Qué opinan los especialistas sobre los gatos que duermen sobre la ropa sucia?

Algunos especialistas señalan que acostarse sobre prendas con olor a su dueño puede ser una forma de reforzar el vínculo. Aunque los gatos suelen ser considerados independientes, también generan lazos afectivos fuertes con las personas de su entorno.

Esta conducta es especialmente común cuando el dueño pasa mucho tiempo fuera de casa: el olor en la ropa funciona como un elemento reconfortante durante su ausencia.

Cuándo preocuparse y cuándo es normal

Veterinarios y expertos coinciden en que dormir sobre la ropa sucia es una conducta completamente normal en la mayoría de los casos. No suele indicar estrés, ansiedad ni problemas de salud.

Por el contrario, es una señal de que el gato se siente seguro y busca espacios asociados a personas con las que mantiene un vínculo positivo.

GatosMascotasEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Sin tren Sarmiento por cuatro días:cuáles son las alternativas para viajar entre Once y Moreno

    Sin tren Sarmiento por cuatro días: cuáles son las alternativas para viajar entre Once y Moreno

  2. El Aeropuerto de Ezeiza cierra una de sus pistas:cómo operará cada aerolínea y qué pasará con los vuelos

    El Aeropuerto de Ezeiza cierra una de sus pistas: cómo operará cada aerolínea y qué pasará con los vuelos

  3. Telecentro presenta la novedosa aplicación "T-Phone Telegram" para sumar una línea privada al dispositivo móvil

    Telecentro presenta la novedosa aplicación "T-Phone Telegram" para sumar una línea privada al dispositivo móvil

  4. Adiós al FAL:Argentina avanza en la compra del fusil israelí ARAD para modernizar sus Fuerzas Armadas

    Adiós al FAL: Argentina avanza en la compra del fusil israelí ARAD para modernizar sus Fuerzas Armadas

  5. Megaproyecto ferroviario:el nuevo tren universitario que promete beneficiar a más de 100.000 personas en Buenos Aires

    Megaproyecto ferroviario: el nuevo tren universitario que promete beneficiar a más de 100.000 personas en Buenos Aires
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner:“Tenemos que volver a ser dueños de nuestro país”

Máximo Kirchner: “Tenemos que volver a ser dueños de nuestro país”

La Casa Rosada redefine su estrategia:los cambios en discapacidad y universidades se debatirán con el Presupuesto 2027

Merlo celebró el Día de la Independencia

Reforma electoral:La Libertad Avanza busca reactivar el debate en septiembre, pero no reúne los votos para eliminar las PASO

Economía

Revés para Techint y Sacde:perdieron un nuevo contrato en Vaca Muerta y la licitación quedó en manos de una empresa italiana y el dueño del Inter Miami

Revés para Techint y Sacde: perdieron un nuevo contrato en Vaca Muerta y la licitación quedó en manos de una empresa italiana y el dueño del Inter Miami

Los rubros donde se piden los salarios más altos de Argentina:se solicitan sueldos superiores a $1.900.000

Cómo viajar gratis en transporte público:conocé los bancos y billeteras virtuales que ofrecen hasta 100% de reintegro

Aumentan los peajes para viajar a Mar del Plata y la Costa Atlántica:las nuevas tarifas

Internacionales

Venezuela le reclama al rey Carlos III por un valioso recurso para atender la emergencia por los terremotos

Venezuela le reclama al rey Carlos III por un valioso recurso para atender la emergencia por los terremotos

Incendios en España en medio de la ola de calor:al menos 11 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados en Andalucía

Israel alertó a Estados Unidos sobre un supuesto plan iraní para asesinar a Donald Trump

El tifón Bavi avanza hacia China, Taiwán y Japón con lluvias extremas, olas de hasta 14 metros y cientos de vuelos cancelados