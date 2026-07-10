Por qué tu gato duerme sobre la ropa sucia, según los expertos en comportamiento animal

Por qué tu gato duerme sobre la ropa sucia (Foto Gemini) Foto: Gemini

Muchos dueños de gatos se sorprenden al ver a sus mascotas durmiendo sobre una pila de ropa sucia, una toalla recién usada o prendas listas para lavar. Aunque puede parecer una costumbre extraña, los expertos en comportamiento animal aseguran que tiene una explicación sencilla.

Los gatos son animales con un olfato muy desarrollado y utilizan los aromas para reconocer personas, lugares y situaciones. Por eso, una prenda que estuvo en contacto con su dueño durante varias horas resulta especialmente atractiva: la ropa sucia conserva señales olfativas que transmiten familiaridad y seguridad, ayudando al gato a relajarse y descansar mejor.

Por qué los gatos prefieren dormir sobre la ropa sucia

Según los especialistas, el principal motivo por el que los gatos buscan la ropa usada es el olor. Las prendas guardan el aroma de la persona con la que conviven, lo que les genera tranquilidad y los hace sentir acompañados, sobre todo si pasan muchas horas solos en casa.

Los gatos son unas de las mascotas preferidas (Foto Gemini) Foto: Pinterest

Además, la ropa acumulada suele formar superficies blandas y cálidas, ideales para dormir. Como los gatos pueden descansar entre 12 y 16 horas por día, buscan lugares cómodos y protegidos, y muchas veces prefieren una pila de ropa antes que su propia cama.

¿Qué opinan los especialistas sobre los gatos que duermen sobre la ropa sucia?

Algunos especialistas señalan que acostarse sobre prendas con olor a su dueño puede ser una forma de reforzar el vínculo. Aunque los gatos suelen ser considerados independientes, también generan lazos afectivos fuertes con las personas de su entorno.

Esta conducta es especialmente común cuando el dueño pasa mucho tiempo fuera de casa: el olor en la ropa funciona como un elemento reconfortante durante su ausencia.

Cuándo preocuparse y cuándo es normal

Veterinarios y expertos coinciden en que dormir sobre la ropa sucia es una conducta completamente normal en la mayoría de los casos. No suele indicar estrés, ansiedad ni problemas de salud.

Por el contrario, es una señal de que el gato se siente seguro y busca espacios asociados a personas con las que mantiene un vínculo positivo.