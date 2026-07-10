El sifón de soda: la historia del clásico que conquistó bares, casas y bodegones

El invento que conquistó las mesas argentinas y hoy pocos recuerdan cómo llegó al país Foto: Instagram @las_lamparas_de_aladin

Durante buena parte del siglo XX, hubo un objeto que ocupó un lugar privilegiado en la mesa argentina. Estaba en los almuerzos familiares, en los bares de barrio, en los restaurantes, en las confiterías, en los bodegones y hasta en los mostradores de almacén. El sifón de soda no fue simplemente un envase con agua gasificada: fue una costumbre, una señal de época y uno de los símbolos más reconocibles de la vida cotidiana argentina.

Su chorro fuerte, el sonido de la palanca, el vidrio grueso y los cajones de reparto formaron parte de una escena que se repitió durante generaciones. Detrás de ese objeto aparentemente simple hay una historia que mezcla ciencia, inmigración, industria, reparto barrial y hábitos gastronómicos profundamente argentinos.

De un experimento científico a una bebida popular

La historia de la soda comenzó mucho antes de que el sodero recorriera las calles argentinas. En 1767, el científico inglés Joseph Priestley descubrió una forma de incorporar dióxido de carbono al agua mientras estudiaba los gases producidos durante la fermentación de la cerveza en Leeds, Inglaterra. Ese procedimiento permitió crear agua carbonatada artificial y abrió el camino para una nueva industria de bebidas.

Años más tarde, Johann Jacob Schweppe perfeccionó los métodos de producción de agua gasificada a gran escala, lo que ayudó a que la bebida se expandiera en Europa. En sus primeras décadas, el agua con gas estuvo asociada a farmacias, boticas y usos medicinales, ya que se la vinculaba con las propiedades de las aguas minerales naturales.

El sifón también tuvo una evolución técnica propia. La necesidad era clara: conservar el gas dentro del recipiente y permitir que el líquido saliera a presión sin perder efervescencia. Entre los antecedentes más importantes aparece la “Regency portable fountain”, patentada por Charles Plinth en 1825, y otros desarrollos europeos del siglo XIX que se acercaron al diseño del sifón moderno.

Cuándo llegó el sifón a la Argentina

En Argentina, el consumo de agua gasificada empezó a expandirse durante el siglo XIX, en un contexto marcado por el crecimiento de las ciudades, la llegada de inmigrantes europeos y el desarrollo de nuevas fábricas de bebidas. Al principio, la soda se conseguía principalmente en licorerías, confiterías, restaurantes y comercios especializados.

Un momento clave se produjo entre 1904 y 1905, cuando numerosas soderías comenzaron a separarse de las licorerías y a funcionar como establecimientos propios. Ese cambio permitió organizar mejor la producción, el llenado, la distribución y el reparto de soda.

Pero la verdadera popularización llegó a partir de la década de 1930, cuando se extendió el reparto domiciliario. Desde entonces, el sodero empezó a recorrer los barrios, retirar envases vacíos y dejar sifones llenos en cajones. Ese sistema fue decisivo porque los viejos sifones de vidrio eran resistentes y reutilizables, pero también pesados.

El sodero, una figura clave de la vida barrial

El sodero fue mucho más que un repartidor. Tenía recorridos fijos, clientes habituales y días establecidos de visita. En muchas casas, su llegada formaba parte de la rutina semanal. La familia entregaba los envases vacíos y recibía nuevos sifones llenos, listos para volver al centro de la mesa.

El éxito del sistema se apoyaba en una lógica muy eficiente: envases retornables, reparto regular y reutilización permanente. Los sifones se lavaban, se rellenaban y volvían a circular, lo que reducía costos y permitía que la soda llegara a hogares de distintos sectores sociales.

La importancia cultural de este oficio todavía se conserva en espacios dedicados a la memoria de la soda. El Museo de la Soda y el Sifón de Argentina, ubicado en Berisso, reúne aproximadamente 3.800 sifones diferentes, además de herramientas de soderías, cajones de madera, máquinas de llenado, portadores, fotografías y documentación histórica.

Por qué la soda se volvió tan argentina

La soda encontró en Argentina un lugar ideal porque se adaptó a hábitos gastronómicos muy arraigados. Servía para acompañar comidas, preparar vermut, cortar el vino, refrescar aperitivos y completar el ritual del café en bares y confiterías. Era accesible, no contenía azúcar y podía consumirse todos los días.

En los bodegones y restaurantes, el sifón era casi inseparable del vino de mesa. En los hogares, aparecía durante los almuerzos familiares y las cenas sencillas. En los bares, acompañaba cafés, tragos y aperitivos. Su presencia se volvió tan común que durante décadas nadie necesitaba explicarlo: simplemente estaba ahí.

También influyó su diseño. Los antiguos sifones de vidrio grueso, muchas veces de colores, tenían cabeza metálica y una estructura pensada para resistir la presión interna del gas. Con el tiempo aparecieron versiones plásticas y modelos domésticos recargables, como el popular sistema Drago, difundido en el país desde la segunda mitad del siglo XX.

Un objeto cotidiano que se transformó en memoria

Aunque las botellas descartables, los envases plásticos y los cambios de consumo modificaron el mercado, el sifón nunca desapareció del imaginario argentino. Para muchas personas, sigue asociado a la infancia, a los domingos en familia, a los bares antiguos y a los barrios donde el sodero todavía era una figura esperada.

El sifón de soda cuenta una historia que va mucho más allá del agua con gas. Habla de una Argentina industrial, barrial y familiar. De una época en la que los envases volvían, los oficios tenían rostro conocido y la mesa era un punto de encuentro cotidiano.

Por eso, cada vez que alguien aprieta la palanca y escucha el sonido burbujeante, no solo sirve soda: también activa una memoria compartida. El sifón fue un invento práctico, pero en Argentina se convirtió en algo más profundo: un símbolo doméstico que atravesó generaciones y todavía conserva el sabor de una costumbre nacional.