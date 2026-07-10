Adiós a las manchas de humedad: la solución casera que usan los pintores profesionales y sin gastar de más

Adiós a las manchas de humedad en la pared. (Foto Gemini) Foto: Gemini

La humedad en las paredes es uno de los problemas más comunes en las casas. Si bien muchas personas recurren a pintarlas para ocultarlas, los expertos no recomiendan este método, sino implementar un truco casero para poder eliminarlas.

Los pintores profesionales recomiendan el método que permite limpiar la superficie de manera económica y efectiva, el cual consiste en preparar una mezcla de tres partes de agua y una de lavandina. Esta solución ayuda a eliminar las manchas oscuras provocadas por el moho y desinfecta la zona afectada.

Para aplicarla, es fundamental usar guantes y ventilar bien el ambiente. Se humedece un paño o esponja con la mezcla y se frota suavemente sobre la mancha. Después, hay que dejar actuar entre 10 y 15 minutos y retirar los restos con un paño limpio y húmedo. Es clave dejar que la pared se seque completamente antes de pensar en volver a pintar, porque si la humedad queda atrapada, las manchas volverán a aparecer.

Humedad en las paredes. Foto: Freepik

El paso clave que recomiendan los especialistas antes de pintar

Los pintores advierten que limpiar la mancha no alcanza si no se resuelve el origen de la humedad. Por eso, antes de aplicar pintura nueva, es fundamental identificar qué está provocando el problema.

Las causas más habituales son filtraciones en techos o paredes, pérdidas de agua en cañerías, condensación por falta de ventilación o ingreso de humedad desde los cimientos. Una vez solucionado el inconveniente, muchos profesionales aplican un fijador o sellador antihumedad antes de pintar, para mejorar la adherencia y prevenir la reaparición de manchas.

Consejos para evitar que la humedad vuelva a aparecer

Además de reparar el origen, hay hábitos que ayudan a mantener las paredes en buen estado: