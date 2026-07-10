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Cristiano Ronaldo reveló el secreto de su vigencia a los 41 años: la rutina que lo mantiene en la élite del fútbol

Tras disputar el Mundial 2026 con Portugal, el delantero volvió a sorprender por su estado físico. Entrenamiento, descanso, recuperación y una disciplina inquebrantable son las claves que, según él y su entorno, explican cómo sigue compitiendo al máximo nivel a los 41 años.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La vigencia de Cristiano Ronald a sus 41 años.
La vigencia de Cristiano Ronald a sus 41 años. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que sigue siendo una excepción en el fútbol mundial. A los 41 años, el delantero portugués disputó el Mundial 2026 con la selección de Portugal y mantuvo un nivel competitivo que pocos futbolistas logran alcanzar a esa edad.

Su participación en la Copa del Mundo terminó en los octavos de final, cuando Portugal cayó frente a España, aunque antes había sido protagonista al convertir el gol de la victoria ante Croacia. Más allá del resultado deportivo, el foco volvió a centrarse en la preparación física que le permite mantenerse vigente después de más de dos décadas en la élite.

Cristiano Ronaldo disputó una muy buena Copa del Mundo en este 2026. Foto: REUTERS

El propio Ronaldo sostiene que no existe una fórmula mágica, sino una combinación de hábitos saludables, entrenamiento constante y una disciplina que aplica todos los días del año.

Una edad biológica muy por debajo de la real

Hace algunos meses, durante la presentación de un reloj inteligente, Cristiano se sometió a una evaluación física que arrojó un dato llamativo: su edad biológica era de apenas 29 años, doce menos que su edad cronológica.

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A partir de ese resultado, el exjugador del Real Madrid explicó cuáles son los pilares de su preparación. “Cuando eres más joven crees que tendrás energía siempre”, reflexionó, al remarcar la importancia de comenzar a cuidar el cuerpo desde edades tempranas.

El portugués procura mantenerse activo incluso fuera de los entrenamientos. Juega con sus hijos, camina diariamente y busca superar ampliamente los 10.000 pasos por jornada para mantener el cuerpo en movimiento.

Sin embargo, asegura que el entrenamiento representa solo una parte de la ecuación.

La obsesión de Cristiano Ronaldo por la rutina

Para Ronaldo, la palabra clave es “rutina”. El atacante intenta acostarse y levantarse todos los días a la misma hora para favorecer la recuperación física y mental.

“Lo más importante es la rutina”, explicó. Según contó, suele irse a dormir entre las 23 y la medianoche, mientras que comienza el día alrededor de las 8.30.

Cristiano Ronaldo y su vigencia goleadora. Foto: Reuters (Phil Noble)

El descanso ocupa un lugar tan importante como las sesiones de entrenamiento. Además, incorpora técnicas específicas de recuperación como la crioterapia y los sistemas de compresión muscular para acelerar la regeneración después de cada práctica o partido.

Su filosofía es sencilla: “Si entrenas dos horas, tienes que recuperar dos horas. Si entrenas tres horas, tienes que recuperar tres horas”.

Horas extra de entrenamiento y una disciplina innegociable

El preparador físico Iván Perujo, que trabajó en el entorno del Real Madrid, considera que la mayor diferencia entre Cristiano Ronaldo y otros futbolistas está en la constancia.

“Es una persona que vive con autodisciplina y compromiso permanente. No negocia nada. Llega primero, se queda al final, entrena más que nadie, dispone de gimnasio en casa y mantiene una dedicación absoluta”, afirmó durante el podcast Tengo un Plan.

Perujo explicó que muchos futbolistas son disciplinados únicamente durante las horas de entrenamiento, mientras que Ronaldo convierte el cuidado de su cuerpo en un trabajo de tiempo completo.

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal. Foto: Reuters (Troy Taormina)

Además de las prácticas con su equipo, el portugués realiza sesiones adicionales de fuerza, ejercicios específicos y una planificación minuciosa de la recuperación.

Esa combinación de entrenamiento, descanso, alimentación, recuperación y hábitos sostenidos durante las 24 horas del día explica por qué Cristiano Ronaldo continúa compitiendo al máximo nivel a los 41 años, convirtiéndose en uno de los casos más extraordinarios de longevidad en la historia del fútbol.

Cristiano RonaldoSaludEntrenamiento
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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