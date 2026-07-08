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El plan “Venezuela Renace” ya está en marcha: cómo será la reconstrucción tras los terremotos que afectaron al país

El plan “Venezuela Renace” moviliza equipos técnicos nacionales con apoyo internacional para permitir el regreso seguro de miles de familias a sus hogares.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Las consecuencias de los terremotos en Venezuela.
Las consecuencias de los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS
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El Gobierno de Venezuela puso en marcha el plan “Venezuela Renace”, una iniciativa destinada a acelerar la reconstrucción de viviendas y edificios dañados por los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. El programa busca facilitar el regreso de miles de familias a sus hogares y avanzar en la recuperación de las zonas más afectadas por la tragedia.

Según las cifras oficiales más recientes, el doble sismo dejó un saldo de 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas damnificadas. Además, las autoridades contabilizaron 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo como consecuencia de los movimientos telúricos.

Edificios arrasados y miles de fallecidos por los terremotos. Foto: Reuters (Ricardo Arduengo)

Los detalles de la reconstrucción de Venezuela

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció el inicio del plan a través de su canal de Telegram y explicó que las tareas de reconstrucción comenzarán de manera simultánea en distintos edificios de Caracas y de otras regiones del país.

El objetivo principal es rehabilitar las estructuras que presentan daños reparables y garantizar que las familias puedan regresar a sus viviendas en condiciones de seguridad. En los casos de inmuebles colapsados, el Gobierno prevé avanzar con proyectos de reconstrucción para restituir las unidades habitacionales perdidas.

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El programa moviliza equipos técnicos integrados por trabajadores especializados, ingenieros, arquitectos y estudiantes, quienes actuarán de forma coordinada con organismos públicos para evaluar el estado de las construcciones y ejecutar las obras necesarias.

Las autoridades señalaron que esta etapa representa el inicio del proceso de recuperación posterior a la emergencia, luego de las tareas de rescate, asistencia sanitaria y atención humanitaria desplegadas durante los días posteriores a los terremotos.

Delcy Rodríguez también indicó que el plan cuenta con asesoría técnica internacional, brindada por países con experiencia en gestión de riesgos sísmicos y reconstrucción de infraestructura tras desastres naturales. Ese apoyo estará orientado a incorporar criterios de seguridad estructural y mejorar la resistencia de las edificaciones intervenidas.

Las consecuencias de los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters (Miguel Medina)

El Gobierno venezolano sostuvo que “Venezuela Renace” apunta a acelerar al máximo los trabajos de reparación, priorizando las zonas con mayor nivel de afectación y garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad para las familias damnificadas.

Mientras continúan las tareas de reconstrucción, miles de personas permanecen alojadas en refugios temporales habilitados por el Estado, a la espera de poder regresar a sus hogares o acceder a nuevas soluciones habitacionales. Las autoridades sostienen que la recuperación de la infraestructura residencial será una de las prioridades en los próximos meses para avanzar hacia la normalización de las comunidades afectadas por uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en el país.

VenezuelaTerremoto
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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