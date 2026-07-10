Obras en la Ciudad: cerrarán una colectora de Cantilo y cambiará la circulación en la zona de Aeroparque

Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Foto: NA.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cierre de la colectora ubicada entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Güiraldes debido al avance de una de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan en el corredor norte porteño. Por este motivo, desde el lunes 13 de julio los conductores que transiten por la zona de la avenida Cantilo deberán modificar sus recorridos habituales.

La medida se extenderá hasta fin de año y, según precisó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, permitirá continuar con los trabajos del futuro Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

Cómo será el nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa Foto: Prensa

La iniciativa apunta a fortalecer la conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el frente costero, agilizar el tránsito vehicular y crear nuevos espacios de integración urbana en un sector históricamente dividido por las vías del tren y las autopistas.

Mientras dure el corte, los vehículos que circulen en sentido norte deberán utilizar un camino alternativo: desviarse por la Costanera, continuar por la avenida Intendente Güiraldes y luego reincorporarse a la colectora de Cantilo para retomar su trayecto.

Desde el Gobierno porteño explicaron que la restricción es necesaria para avanzar con la remoción y relocalización de servicios públicos instalados bajo la calzada y con la construcción de la estructura que sostendrá el futuro anillo peatonal.

Cómo será el nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa

El proyecto constituye una intervención estratégica que permitirá conectar de manera directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, atravesando por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

El paso bajo nivel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, contará con cuatro carriles de circulación —dos por sentido— y una altura libre superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso de colectivos y vehículos de emergencia.

Cómo será el nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa Foto: Prensa

Uno de los aspectos más innovadores de la obra será la construcción de un puente peatonal y una ciclovía en forma de anillo. La estructura metálica tendrá unos 140 metros de diámetro y un recorrido total de 440 metros. Además de facilitar el acceso al sector costero, se convertirá en un nuevo ícono arquitectónico del paisaje urbano porteño.

La intervención también prevé un cruce peatonal bajo nivel con usos mixtos y espacios de permanencia. Una vez terminada, beneficiará a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos por día, reduciendo los tiempos de viaje y aliviando la congestión en uno de los principales accesos del norte de la Ciudad.