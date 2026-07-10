La bandera británica que Argentina le arrebató a los ingleses en 1806 y todavía expone como trofeo histórico

Invasiones Inglesas de 1806 Foto: Redes

Hay objetos que resumen una derrota mejor que cualquier libro de historia. En Buenos Aires existe uno de ellos: una bandera británica capturada durante las Invasiones Inglesas de 1806, cuando tropas del Reino Unido ocuparon la ciudad y fueron expulsadas semanas después por fuerzas locales.

Más de dos siglos después, aquellas insignias siguen en territorio argentino. Durante las invasiones de 1806 y 1807, los rioplatenses capturaron seis banderas y un guion o banderín británico, considerados trofeos de guerra y conservados hasta la actualidad. Cuatro de esas banderas quedaron en el Convento de Santo Domingo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué los ingleses invadieron Buenos Aires

La ofensiva británica no fue casual. A comienzos del siglo XIX, Europa estaba marcada por las guerras napoleónicas y por la rivalidad entre Gran Bretaña, Francia y España. Tras la batalla de Trafalgar, en 1805, el Reino Unido consolidó su dominio naval, mientras España quedó debilitada para proteger sus territorios americanos.

Buenos Aires era un objetivo estratégico: tenía puerto, comercio y un tesoro virreinal codiciado. Los británicos buscaban abrir nuevos mercados y controlar una zona clave del Atlántico Sur. En ese contexto, el 27 de junio de 1806, las tropas comandadas por William Carr Beresford entraron en la ciudad tras desembarcar en Quilmes.

La Reconquista y la caída de las banderas británicas

La ocupación duró poco. La reacción local fue encabezada por Santiago de Liniers, quien organizó desde Montevideo una fuerza integrada por tropas, milicianos y voluntarios. El 12 de agosto de 1806, Buenos Aires fue recuperada y Beresford debió rendirse. Ese día, las fuerzas rioplatenses capturaron cuatro banderas británicas y un guion, que pasaron a formar parte de la memoria histórica argentina.

Colgadas en Santo Domingo, esas telas antiguas todavía cuentan una historia incómoda Foto: Redes

Entre esas piezas se encontraban dos banderas del Regimiento n.º 71 Highlanders, una unidad escocesa del Ejército Británico. También se conservaron insignias de la Marina Real Británica, una de ellas asociada a la Infantería de Marina y otra que habría sido izada en la zona del Retiro.

Para los británicos, perder una bandera militar era una humillación enorme: esos estandartes representaban el honor, la identidad y la tradición de cada cuerpo de combate.

La promesa de Liniers y el misterio de Santo Domingo

La historia también tiene un costado religioso. Según la tradición, Liniers prometió entregar a la Virgen del Rosario las banderas enemigas si lograba expulsar a los invasores. Tras la victoria, cumplió su promesa y las llevó al Convento de Santo Domingo.

Convento Santo Domingo donde están los restos de Belgrano. Foto: Instagram @miremospararriba

El 24 de agosto de 1806, apenas doce días después de la rendición inglesa, los estandartes fueron depositados en el templo. Allí quedaron acompañados por una frase que todavía resume el espíritu de la gesta: “Del escarmiento del inglés memoria, y de Liniers en Buenos Aires gloria”.

Cuando Gran Bretaña volvió y volvió a perder

En 1807, el Reino Unido intentó una segunda invasión, esta vez con más tropas. Primero tomó Montevideo y luego avanzó hacia Buenos Aires bajo el mando de John Whitelocke. Pero la ciudad ya estaba preparada: después de la primera invasión se habían organizado milicias urbanas, se fabricaron balas, se repararon armas y se reforzaron puntos estratégicos.

Una bandera británica capturada durante las Invasiones Inglesas de 1806 sigue en Argentina Foto: Redes

La defensa fue feroz. Vecinos y milicianos combatieron desde calles, azoteas, conventos y casas. Finalmente, el 7 de julio de 1807, los británicos capitularon otra vez.

Un símbolo que anticipó la independencia

La bandera británica capturada en 1806 no es solo una reliquia militar. Representa un momento clave: antes de la Revolución de Mayo, Buenos Aires ya había demostrado que podía organizarse, defenderse y derrotar a una potencia mundial.

Por eso, estas banderas siguen siendo un símbolo poderoso. No fueron “robadas” en el sentido común de la palabra, sino capturadas en combate y conservadas como trofeos de guerra, una práctica habitual en la época.

Colgadas en Santo Domingo, esas telas antiguas todavía cuentan una historia incómoda para Inglaterra y fundamental para la Argentina: la de una ciudad que se levantó, resistió y empezó a descubrir su propio destino.