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Los rubros donde se piden los salarios más altos de Argentina: se solicitan sueldos superiores a $1.900.000

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales el séptimo mes del año. Todos los detalles, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Jefe y empleado.
Jefe y empleado. Foto: Unsplash
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Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a actualizarse en julio de 2026 y reflejan cuánto esperan cobrar quienes buscan un nuevo empleo o desean cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.

Los datos permiten conocer cuáles son los rubros con las remuneraciones pretendidas más altas y cuáles continúan ubicándose entre los de menores expectativas salariales, en un mercado laboral que sigue ajustando los ingresos frente a la evolución de los precios.

Los salarios más altos: cuáles son los rubros donde se piden sueldos superiores a $1.900.000

El relevamiento de Bumeran muestra que las posiciones jerárquicas, los sectores vinculados con la energía y las ingenierías continúan liderando el ranking de salarios pretendidos, mientras que atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas permanecen entre las actividades con menores montos solicitados.

Atención al cliente. Foto: Unsplash.
Atención al cliente. Foto: Unsplash.

En el primer lugar aparece Gerencia y Dirección General, con una pretensión salarial promedio de $3.094.264 mensuales. Le siguen Naviero, Marítimo y Portuario, con $2.591.606, y Minería, Petróleo y Gas, que alcanza los $2.485.643. También sobresalen Ingeniería Civil y Construcción e Ingenierías, ambos con salarios pretendidos cercanos a los $2 millones.

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La contracara: las áreas con menores expectativas salariales

En el otro extremo del ranking se ubican Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una media de $1.052.657, seguido por Enfermería ($1.086.195), Gastronomía y Turismo ($1.102.719), Secretarias y Recepción ($1.110.319) y Oficios y Otros ($1.111.025).

Hotelería, atención al cliente. Foto: Pixabay.
Hotelería, atención al cliente. Foto: Pixabay.

Las cifras publicadas por Bumeran constituyen una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en los distintos rubros de la economía.

Uno por uno: cuáles son los sueldos pretendidos en julio 2026

  • Gerencia y Dirección General: $3.094.264
  • Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606
  • Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643
  • Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813
  • Ingenierías: $1.925.691
  • Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181
  • Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436
  • Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258
  • Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162
  • Marketing y Publicidad: $1.609.248
  • Seguros: $1.572.366
  • Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883
  • Diseño: $1.477.961
  • Producción y Manufactura: $1.459.274
  • Sociología / Trabajo Social: $1.423.763
  • Abastecimiento y Logística: $1.328.020
  • Departamento Técnico: $1.314.386
  • Legales: $1.306.894
  • Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567
  • Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683
  • Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214
  • Oficios y Otros: $1.111.025
  • Secretarias y Recepción: $1.110.319
  • Gastronomía y Turismo: $1.102.719
  • Enfermería: $1.086.195
  • Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657
Salario. Foto: NA.

Los datos muestran que la brecha entre el sector con mayor pretensión salarial y el de menor remuneración supera los $2 millones mensuales.

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Matias Greisert
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