Los rubros donde se piden los salarios más altos de Argentina: se solicitan sueldos superiores a $1.900.000

Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a actualizarse en julio de 2026 y reflejan cuánto esperan cobrar quienes buscan un nuevo empleo o desean cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.
Los datos permiten conocer cuáles son los rubros con las remuneraciones pretendidas más altas y cuáles continúan ubicándose entre los de menores expectativas salariales, en un mercado laboral que sigue ajustando los ingresos frente a la evolución de los precios.
Los salarios más altos: cuáles son los rubros donde se piden sueldos superiores a $1.900.000
El relevamiento de Bumeran muestra que las posiciones jerárquicas, los sectores vinculados con la energía y las ingenierías continúan liderando el ranking de salarios pretendidos, mientras que atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas permanecen entre las actividades con menores montos solicitados.
En el primer lugar aparece Gerencia y Dirección General, con una pretensión salarial promedio de $3.094.264 mensuales. Le siguen Naviero, Marítimo y Portuario, con $2.591.606, y Minería, Petróleo y Gas, que alcanza los $2.485.643. También sobresalen Ingeniería Civil y Construcción e Ingenierías, ambos con salarios pretendidos cercanos a los $2 millones.
La contracara: las áreas con menores expectativas salariales
En el otro extremo del ranking se ubican Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una media de $1.052.657, seguido por Enfermería ($1.086.195), Gastronomía y Turismo ($1.102.719), Secretarias y Recepción ($1.110.319) y Oficios y Otros ($1.111.025).
Las cifras publicadas por Bumeran constituyen una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en los distintos rubros de la economía.
Uno por uno: cuáles son los sueldos pretendidos en julio 2026
- Gerencia y Dirección General: $3.094.264
- Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606
- Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643
- Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813
- Ingenierías: $1.925.691
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181
- Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436
- Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258
- Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162
- Marketing y Publicidad: $1.609.248
- Seguros: $1.572.366
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883
- Diseño: $1.477.961
- Producción y Manufactura: $1.459.274
- Sociología / Trabajo Social: $1.423.763
- Abastecimiento y Logística: $1.328.020
- Departamento Técnico: $1.314.386
- Legales: $1.306.894
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567
- Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683
- Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214
- Oficios y Otros: $1.111.025
- Secretarias y Recepción: $1.110.319
- Gastronomía y Turismo: $1.102.719
- Enfermería: $1.086.195
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657
Los datos muestran que la brecha entre el sector con mayor pretensión salarial y el de menor remuneración supera los $2 millones mensuales.